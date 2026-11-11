Xã Thường Tín di chuyển xong 1.000 ngôi mộ nằm trong dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội

Vì lợi ích chung

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Văn Cùi, thôn Văn Trai cho hay: "Dòng họ của tôi có 30 ngôi mộ di chuyển để thực hiện dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, vì sự phát triển chung nên dòng họ đồng thuận di chuyển. Trước đây, phần mộ của các cụ nằm rải rác ở nhiều xứ đồng, nay được quy tụ về nghĩa trang tập trung thoáng đãng, yên tĩnh nên mọi người rất phấn khởi”.

Xã Thường Tín đã hoàn thành di chuyển 1.000 ngôi mộ trong phạm vi dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Ảnh: PV

Là Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ thôn Văn Trai nên bà Nguyễn Thị Lan luôn gương mẫu đi đầu mọi công việc. Theo bà Lan, nhờ tuyên truyền, vận động, người dân trong thôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị của địa phương, của thành phố, hơn nữa chính người dân được hưởng thụ thành quả, trước mắt là nghĩa trang quy hoạch gọn gàng, làm đẹp quê hương.

Chẳng vậy mà, đến thời điểm này, nhiều gia đình của thôn vẫn chưa nhận được kinh phí hỗ trợ di chuyển mộ nhưng phấn khởi vì những phần mộ của gia đình đều đã, đang “mồ yên, mả đẹp” trong khu nghĩa trang rộng rãi, khang trang, trong đó có người dân ở xóm 3 nơi bà Lan đang sinh sống.

Là một trong những chi họ đã có 3/7 ngôi mộ vừa di chuyển sang nghĩa trang mới trong ngày 10-11, ông Nguyễn Văn Ương, thôn Văn Trai phấn khởi cho biết, nhận thức rõ dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội mang lại lợi ích cho địa phương, thành phố và đất nước nên người dân khi được các cấp ủy Đảng, chính quyền tuyên truyền đã hưởng ứng. Gia đình bảo nhau, hàng xóm động viên nhau, thôn làng nhất trí một lòng chấp hành nghiêm túc chủ trương của Đảng và chính sách của nhà nước. Nhất là đối với việc di chuyển mộ được ưu tiên làm càng sớm càng tốt vì vừa bảo đảm tiến độ công việc chung, vừa phù hợp với phong tục tập quán địa phương trong những tháng cuối năm.

Theo phản ánh của người dân, UBND xã đã dành sự quan tâm đặc biệt trong công tác di chuyển mộ, thủ tục tâm linh nên 100% gia đình ở thôn Văn Trai có phần mộ trong diện di chuyển đều an tâm và đang tập trung đẩy nhanh tiến độ di chuyển. Những ngày này, tại xứ đồng: Bãi Dạ, Sau Xóm, Sau Đình, thôn Văn Trai tập trung đông dòng họ di chuyển mộ chí vào nghĩa trang.

Các gia đình ở thôn Văn Trai khẩn trương hoàn thiện việc di chuyển mộ chí của người thân vào nghĩa trang nhân dân. Ảnh: PV

Trưởng thôn Văn Trai Lương Văn Thạo chia sẻ, nhiệm vụ vận động nhân dân di chuyển mộ là việc khó mà ông từng làm. Thực hiện GPMB phục vụ thi công dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, toàn thôn Văn Trai có 143 phần mộ có chủ của 6 dòng họ và hàng chục gia đình. Tính đến ngày 10-11, đã di chuyển xong 100 ngôi mộ vào nghĩa trang.

Triển khai bảo đảm tiến độ

Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng cho hay, ngay khi có kế hoạch triển khai các bước GPMB dự án, Thường Tín đã tiến hành họp nhân dân và các gia đình có phần mộ cần phải di chuyển. Theo kế hoạch, công tác di chuyển mộ phải bảo đảm xong trong năm 2026, tuy nhiên hiện nay có 1.000 ngôi mộ đã hoàn thành di chuyển.

Đến nay các phòng ban chuyên môn cùng thôn đã kiểm kê, kiểm đếm xong 3.936/3.936 ngôi mộ; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 3.625 ngôi với kinh phí gần 46 tỷ đồng; đã chi trả tiền di chuyển 2.316 ngôi mộ và đến ngày 10-11-2026 đã di chuyển xong 1.000 ngôi mộ.

Nghĩa trang nhân dân thôn Văn Trai những ngày này, các dòng họ, gia đình đang tập trung di chuyển mộ chí cho người thân vào bên trong. Ảnh: PV

Dự án chỉnh trang, mở rộng nghĩa trang thôn Văn Trai được công bố quy hoạch công khai, cụ thể là mở rộng từ 7.000m2 thành 12.000m2, khuôn viên sạch đẹp với đường đi, cây xanh, làm phần hố mộ, điện chiếu sáng nên người dân rất yên tâm. Đây chỉ là một trong những nghĩa trang được UBND xã Thường Tín quy hoạch, mở rộng, xây dựng.

Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng thông tin, sau thời gian tích cực vào cuộc vận động, tuyên truyền của cả hệ thống chính trị, nhân dân địa phương đã nhận thức vai trò quan trọng của dự án. Tính đến thời điểm hiện tại, xã Thường Tín là địa phương tích cực trong việc di chuyển mộ chí phục vụ công tác GPMB dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội.

Xác định di chuyển mộ là việc khó, phức tạp và nhạy cảm song nắm bắt cơ hội thời điểm gần cuối năm, phù hợp với văn hóa tâm linh của người Việt Nam trong việc bốc mộ, di chuyển mộ. Do đó, xã Thường Tín đã chỉ đạo các thôn có diện tích thu hồi khẩn trương đẩy nhanh tiến độ di chuyển mộ, phục vụ GPMB thực hiện dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội.

Ban đầu khi bắt tay vào chỉ đạo thực hiện, từ lãnh đạo xã đến thôn đều rất lo lắng bởi di chuyển mộ là việc khó, liên quan yếu tố tâm linh lại bị áp lực về thời gian, song với tinh thần quyết tâm cao, các đồng chí lãnh đạo UBND xã Thường Tín đã nhiều lần trực tiếp đi kiểm tra tiến độ dự án, đồng thời động viên nhân dân khẩn trương thực hiện, bảo đảm tiến độ.

Phần diện tích nghĩa trang nhân dân thôn Văn Trai mở rộng với hàng trăm hố mộ đã cơ bản hoàn thành xây dựng. Ảnh: PV

“Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đến nay hàng loạt thôn, như: Thượng Quán, Quần Hiền, Văn Trai, Yên Phú, Ngọc Động… đã cơ bản hoàn thành việc di chuyển mộ chí. Những ngày tới, nhiều dòng họ, gia đình ở các thôn: Yên Phú, Đỗ Hà, Hòa Bình… sẽ tiếp tục di chuyển hàng trăm ngôi mộ của người thân vào nghĩa trang” - ông Phan Thanh Tùng nhấn mạnh.