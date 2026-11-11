Sân bay Lai Châu được định hình là sân bay quốc nội

Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, quy hoạch Cảng hàng không Lai Châu giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được Bộ trưởng Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt tại Quyết định số 1375 ngày 24/5/2010.

Đến nay, quy hoạch đã gần hết thời kỳ thực hiện nhưng cảng hàng không vẫn chưa được triển khai xây dựng công trình nào và chưa tổ chức cắm mốc giới theo quy hoạch.

Do vậy, việc rà soát, điều chỉnh là cần thiết để phù hợp với Quyết định số 1585 ngày 7/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1140 ngày 1/7/2026 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 333 ngày 27/2/2026 của UBND tỉnh Lai Châu.

Bên cạnh đó, quá trình sáp nhập địa giới hành chính cấp tỉnh, cấp xã nên sẽ có ảnh hưởng đến định hướng phát triển của các tỉnh mới về kinh tế, du lịch, logistics... đặc biệt qua đường hàng không kết nối với các vùng miền trong nước cũng như quốc tế, nên cần dự báo, đánh giá để phù hợp với chiến lược phát triển của tỉnh Lai Châu trong tương lai.

Sân bay Lai Châu được quy hoạch là sân bay quốc nội (ảnh AI minh hoạ)

Cục Hàng không Việt Nam đánh giá, việc lập quy hoạch Cảng hàng không Lai Châu là cần thiết để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương và tăng trưởng của ngành hàng không.

Theo phương án quy hoạch trình Bộ Xây dựng, Cảng hàng không Lai Châu nằm trên địa bàn xã Tân Uyên và Mường Khoa (tỉnh Lai Châu); có vị trí, chức năng trong mạng cảng hàng không dân dụng toàn quốc là cảng hàng không quốc nội; sân bay dùng chung dân dụng và quân sự.

Thời kỳ 2021-2030, sân bay được quy hoạch đạt cấp 4C (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO). Có đủ năng lực khai thác các loại tàu bay như A320, A321 và tương đương; đáp ứng công suất 0,3 triệu hành khách/năm và 1.000 tấn hàng hóa/năm.

Về kết cấu hạ tầng khu bay, giai đoạn này xác định quy hoạch 1 đường cất hạ cánh có kích thước 2.600mx45m. Cùng với đó là 1 đoạn đường lăn song song dài khoảng 595m, rộng 15m, cách tim đường cất hạ cánh về phía Bắc 158m và hệ thống đường lăn nối đồng bộ; kích thước lề vật liệu theo quy định.

Sân đỗ tàu bay được quy hoạch 3 vị trí đỗ Code C. Khi nhu cầu khai thác tăng, sân đỗ có thể được mở rộng tại khu đất dự trữ phát triển.

Đối với nhà ga hành khách, phương án quy hoạch xác định công suất khoảng 0,3 triệu hành khách/năm. Khu đất xây dựng nhà ga hàng hóa được bố trí về phía Nam nhà ga hành khách, đầu tư khi có nhu cầu.

Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không Lai Châu được định hướng đáp ứng công suất 1,5 triệu hành khách/năm và 5.000 tấn hàng hóa/năm.

Theo phương án đề xuất, cấu hình đường cất hạ cánh và hệ thống đường lăn được giữ nguyên như quy hoạch giai đoạn trước. Trong khi đó, sân đỗ tàu bay được mở rộng để đáp ứng nhu cầu khai thác tăng lên.

Về nhu cầu sử dụng đất, tổng diện tích đất quy hoạch cho cả giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 là hơn 171ha.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, hồ sơ Quy hoạch Cảng hàng không Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được cơ quan này phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu, giải trình ý kiến các Bộ, ngành có liên quan.

Trên cơ sở đó, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, tổ chức thẩm định, phê duyệt hồ sơ quy hoạch. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Lai Châu cập nhật phương án quy hoạch Cảng hàng không Lai Châu vào các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương và quy hoạch kết nối giao thông công cộng.