Công ty địa ốc của ông Trần Bá Dương báo lãi hơn 1.000 tỷ đồng

Theo công bố thông tin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 6/11, Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.513,8 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, gấp hơn 8 lần mức 178,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt 1.043,9 tỷ đồng, tăng hơn 6 lần so với mức 162,5 tỷ đồng của nửa đầu năm 2025.

Các chỉ số sinh lời của doanh nghiệp cũng cải thiện. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) tăng từ 0,29% lên 1,06%, trong khi tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) tăng từ 0,73% lên 2,21%.

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của doanh nghiệp đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam soát xét. Đơn vị kiểm toán không đưa ra vấn đề khiến báo cáo không phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Tại ngày 30/6, vốn chủ sở hữu của Đại Quang Minh đạt 47.266 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với mức 22.392 tỷ đồng cùng kỳ. Trong đó, vốn cổ phần đạt 32.000 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần 5.940 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 8.481 tỷ đồng.

Phối cảnh của phân khu Bắc - Khu đô thị Sala của Đại Quang Minh. Ảnh: Thaco.

Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đạt 51.584 tỷ đồng, tăng từ 34.664 tỷ đồng. Trong cơ cấu nợ, dư nợ vay ngân hàng gần 19.700 tỷ đồng, nợ trái phiếu 1.500 tỷ đồng, còn các khoản nợ phải trả khác chiếm khoảng 30.387 tỷ đồng.

Dù tổng nợ tăng, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm từ 1,55 lần xuống 1,09 lần nhờ quy mô vốn chủ sở hữu tăng mạnh. Hệ số thanh toán nhanh cũng cải thiện từ 0,78 lên 1,28 lần.

Trong công bố thông tin, Đại Quang Minh cho biết dự kiến sử dụng 750 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu cho mỗi dự án.

Dự án thứ nhất là Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí Thadico - Bình Dương, có quy mô 785,86ha, tổng vốn đầu tư 12.702 tỷ đồng.

Dự án còn lại là Tổ hợp Trung tâm thương mại, dịch vụ và mua sắm thuộc Khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây, Hà Nội, với diện tích 23.901m² và tổng vốn đầu tư 4.863 tỷ đồng.

Theo doanh nghiệp, hệ số dư nợ trên vốn chủ sở hữu của hai dự án lần lượt là 0,38 lần và 2,37 lần, nằm trong giới hạn quy định tại Nghị định 96/2024/NĐ-CP.

Đại Quang Minh thành lập đầu năm 2011, là mảnh ghép lớn trong hệ sinh thái của Thaco. Doanh nghiệp này giữ vai trò đầu tư, xây dựng các dự án hạ tầng giao thông đường bộ, cảng biển, đường sắt, khu công nghiệp, khu đô thị và bất động sản.

Theo số liệu công bố giữa năm ngoái, Thaco sở hữu 77,5% vốn tại đây, còn gia đình Chủ tịch HĐQT Thaco Trần Bá Dương nắm 22,5%. Ông Dương có thời gian dài giữ chức chủ tịch kiêm người đại diện pháp luật của Đại Quang Minh trước khi bàn giao cho ông Trần Đăng Khoa vào đầu tháng 1.

Đầu năm đến nay, doanh nghiệp này liên tục nâng vốn điều lệ, từ 18.200 tỷ đồng lên 36.895 tỷ đồng. Quá trình tăng vốn "thần tốc" trùng giai đoạn công ty chuẩn bị cho hàng loạt đại dự án như Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và các tuyến metro kết nối trung tâm TP.HCM với sân bay Long Thành. Hồi đầu năm, công ty cũng tái khởi động một dự án thành phần tại khu đô thị Sala (TP.HCM) sau 8 năm gián đoạn.

Đầu tháng này, UBND TP.HCM giao 4 lô đất gần 4,3 ha tại khu đô thị mới Thủ Thiêm cho Đại Quang Minh để thanh toán hợp đồng BT xây dựng cầu Ba Son. Các lô đất được quy hoạch làm chung cư, tổ hợp đa năng và bệnh viện quốc tế.

Ông Trần Bá Dương kỳ vọng Đại Quang Minh năm nay khởi công 42 dự án và hoàn thành 12 dự án. Về tài chính, công ty đặt kế hoạch doanh thu 12.000 tỷ đồng và giải ngân đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng.