Giúp người dân tự thoát nghèo bền vững

Nghi thức hoàn thành hỗ trợ xây dựng 96 nhà Đại đoàn kết.

Chương trình nhằm kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tiếp tục chung tay chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế Nguyễn Chí Tài cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định mục tiêu đến năm 2030, Huế cơ bản không còn hộ nghèo. Đây vừa là mục tiêu thể hiện quyết tâm chính trị cao, vừa đặt ra trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo điều kiện để mọi người dân có cơ hội phát triển và không ai bị bỏ lại phía sau.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, công tác giảm nghèo trong giai đoạn mới cần chuyển mạnh từ “hỗ trợ trước mắt” sang “tạo điều kiện” để người dân tự vươn lên một cách bền vững; từ hỗ trợ theo nhu cầu sang xác định đúng nguyên nhân, đúng nhu cầu của từng hoàn cảnh.

Nguồn lực hỗ trợ cần gắn với tạo việc làm, sinh kế, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; đồng thời khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của mỗi người dân. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm, cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội.

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn thành phố Huế đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, từ 16.006 hộ nghèo, chiếm 4,93% năm 2021, đến cuối năm 2025, toàn thành phố còn 3.713 hộ nghèo, chiếm 1,08%. Đáng chú ý, A Lưới - địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận thoát nghèo năm 2024.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã phát huy vai trò tập hợp, kết nối, huy động các nguồn lực xã hội cùng chăm lo cho người nghèo. Năm 2025 - 2026, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã vận động được hơn 32 tỷ đồng.

Từ nguồn lực của Quỹ, hàng nghìn hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế, vốn sản xuất; hàng chục nghìn học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức đến trường; nhiều người nghèo được hỗ trợ khám, chữa bệnh và được giúp đỡ kịp thời khi gặp khó khăn, hoạn nạn…

Tại chương trình, Ban tổ chức thông báo hoàn thành hỗ trợ xây dựng 96 nhà Đại đoàn kết; biểu dương một số tập thể, cá nhân có đóng góp tiêu biểu cho Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026. Các đơn vị, tổ chức cá nhân trao bảng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026.