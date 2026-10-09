Nâng cao chất lượng hoạt động Hội Cựu chiến binh từ cơ sở

Quang cảnh tọa đàm - Ảnh: Thùy Trang

Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CCB,ngày 9/1/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam về xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh, thời gian qua, Hội CCB các tỉnh trong cụm đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động hội. Các tổ chức cơ sở hội tiếp tục khẳng định vai trò là nền tảng của Hội CCB, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương. Đặc biệt, sau khi vận hành theo mô hình tổ chức mới trực thuộc MTTQ, hoạt động của cơ sở hội cơ bản duy trì ổn định, không bị gián đoạn, cán bộ hội cơ sở đã chủ động thích ứng với cơ chế mới.

Các đại biểu tham dự tọa đàm - Ảnh: Thùy Trang

Từ năm 2020 đến nay, các cấp hội CCB trong cụm thi đua số 4 đã kết nạp 54.628 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn cụm lên 571.702 người. Công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức hội và hội viên đi vào thực chất, bảo đảm khách quan. Bình xét hằng năm có trên 98,5 tổ chức cơ sở hội đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát huy tinh thần đồng đội và trách nhiệm với cộng đồng, các cấp hội trong cụm thi đua tích cực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, hỗ trợ xóa 2.984 nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên, với số tiền hơn 89,5 tỉ đồng; làm mới và sửa chữa 952 nhà “Nghĩa tình đồng đội”, với số tiền hơn 57,2 tỉ đồng qua đó giúp nhiều hộ gia đình hội viên có điều kiện ổn định cuộc sống.

Phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực, toàn cụm hiện có 1.785 doanh nghiệp, 598 hợp tác xã, 759 tổ hợp tác, 16.552 trang trại và gia trại, thu hút và tạo việc làm ổn định cho 67.816 lao động là CCB, con em CCB, cựu quân nhân và các đối tượng chính sách.

Đại diện Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tại tọa đàm - Ảnh: Thùy Trang

Tại toạ đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi kinh nghiệm, phân tích những vấn đề đặt ra từ thực tiễn hoạt động, đồng thời đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng tổ chức Hội trong giai đoạn mới. Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ hội cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát địa bàn dân cư, lấy chi hội, phân hội làm trọng tâm. Qua đó, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức hội và bản chất "Bộ đội Cụ Hồ", xây dựng tổ chức cơ sở hội CCB ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.