Indonesia thu mua hơn 4 triệu tấn gạo trong nước, vượt mục tiêu cả năm

Kho gạo của Cơ quan Hậu cần Quốc gia Indonesia (Bulog) tại tỉnh Đông Java. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Tổng công ty hậu cần lương thực quốc gia Indonesia Bulog ngày 9/10 cho biết đã thu mua 4,1 triệu tấn gạo từ nông dân trong nước kể từ đầu năm 2026, vượt mục tiêu cả năm và lượng thu mua của cả năm ngoái.

Theo Bulog, khối lượng thu mua đến nay đã vượt mục tiêu 4 triệu tấn đề ra cho năm nay, đồng thời cao hơn đáng kể so với mức 3,19 triệu tấn của cả năm 2025.

Bulog cho biết sẽ tiếp tục thu mua gạo đến hết năm nhằm bổ sung dự trữ quốc gia, hỗ trợ tiêu thụ sản lượng của nông dân và góp phần ổn định giá cả trên thị trường. Đến giữa tháng 9/2026, lượng gạo dự trữ do doanh nghiệp này quản lý đạt khoảng 4,6 triệu tấn.

Kết quả thu mua tích cực diễn ra trong bối cảnh Indonesia tiếp tục chú trọng bảo đảm an ninh lương thực và duy trì nguồn cung gạo trong nước. Với vai trò quản lý dự trữ gạo quốc gia, Bulog là một trong những đơn vị chủ chốt trong việc thu mua nông sản, điều tiết nguồn cung và hỗ trợ bình ổn thị trường.

Tuy nhiên, giá gạo tại Indonesia được dự báo có thể duy trì ở mức gần cao kỷ lục đến đầu năm 2027. Theo các chuyên gia phân tích và đại diện ngành, những điểm nghẽn trong khâu phân phối cùng tình trạng mưa đến muộn có thể gây sức ép lên nguồn cung.

Việc tiếp tục thu mua gạo trong những tháng cuối năm được kỳ vọng giúp Indonesia củng cố lượng dự trữ, tạo đầu ra cho nông dân và tăng khả năng ứng phó trước những biến động về nguồn cung cũng như giá lương thực./.