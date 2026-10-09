Hải quan Khu vực XIII lắng nghe, giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp Lâm Đồng

Quang cảnh hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp lần thứ II năm 2026

Sáng 9/10, Chi cục Hải quan Khu vực XIII tổ chức Hội nghị Đối thoại hải quan - doanh nghiệp lần II năm 2026. Đây là lần đầu tiên Chi cục tổ chức hội nghị đối thoại tại Lâm Đồng. Đại diện nhiều sở, ngành, đơn vị và gần 60 doanh nghiệp trên địa bàn Lâm Đồng tham dự.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan Khu vực XIII tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các doanh nghiệp chia sẻ nhiều băn khoăn, vướng mắc cần được hướng dẫn như: pháp luật hải quan loại hình sản xuất xuất khẩu; pháp luật hải quan loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ.

Các sở, ngành, đơn vị tham dự hội nghị

Việc đăng ký làm ngoài giờ khi chuyển sang mô hình khai hải quan tập trung; các quy định về kiểm tra chuyên ngành, kiểm dịch, an toàn thực phẩm trong xuất, nhập khẩu.... cũng được nhiều đơn vị đề xuất cơ quan hải quan giải đáp.

Doanh nghiệp trình bày vướng mắc tại hội nghị

Nhiều doanh nghiệp mong muốn cơ quan hướng dẫn thêm về các chỉ tiêu thông tin khi lập báo cáo quyết toán theo mẫu mới; quy trình kiểm tra chất lượng hàng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu.

Các doanh nghiệp tại Lâm Đồng tham dự hội nghị

Một số doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong xác định mã hồ sơ phù hợp với hàng hóa và mục đích sử dụng. Việc xác định VAT phù hợp và chính xác cho hàng hóa; vi phạm hành chính và các quy định liên quan đến hàng hoá xuất nhập khẩu... cũng được nhiều đơn vị chia sẻ.

Doanh nghiệp trình bày vướng mắc liên quan đến thủ tục hạch toán, kế toán trong hoạt động xuất, nhập khẩu

Tại hội nghị, Chi cục Hải quan Khu vực XIII đã giải đáp rõ ràng, cụ thể các băn khoăn, vướng mắc của doanh nghiệp; phổ biến một số văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến lĩnh vực hải quan.

Những nội dung như: giám sát quản lý về hải quan, thuế hải quan; tiếp nhận vướng mắc của doanh nghiệp... được phổ biến rộng rãi đến các doanh nghiệp.

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu vực XIII Vũ Lê Quân khẳng định, hội nghị được tổ chức giúp cơ quan Hải quan hiểu rõ hơn hoạt động, nhu cầu của doanh nghiệp, cũng như tăng cường kết nối để phối hợp hỗ trợ hiệu quả hơn

Phát biểu tại hội nghị, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu vực XIII Vũ Lê Quân nhấn mạnh, những phản ánh cụ thể của doanh nghiệp sẽ giúp cơ quan hải quan xác định đúng các điểm cần cải thiện.

Chi cục Hải quan khu vực XIII cam kết tiếp tục cải cách thủ tục, công khai, minh bạch và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trên cơ sở tuân thủ pháp luật.

Nhiều doanh nghiệp tại Lâm Đồng tham dự hội nghị đối thoại

Chúng tôi sẽ tăng cường hướng dẫn, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ doanh nghiệp. Những vấn đề thuộc thẩm quyền sẽ được chủ động xem xét, phối hợp giải quyết. Nội dung vượt thẩm quyền, cơ quan hải quan tổng hợp, báo cáo và theo dõi để giải đáp cho doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu vực XIII Vũ Lê Quân

Chi cục Hải quan Khu vực XIII phổ biến chính sách mới cho doanh nghiệp

Đến ngày 30/9/2026, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu qua Chi cục Hải quan khu vực XIII hơn 2.100 tỷ đồng, vượt 30% kế hoạch được giao và tăng 81% so với cùng kỳ năm 2025.