Hải quan Khu vực XIII lắng nghe, giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp Lâm Đồng
Nhiều vướng mắc, khó khăn, cũng như đề xuất liên quan đến các lĩnh vực thuế xuất nhập khẩu, thủ tục thông quan... được doanh nghiệp chia sẻ tại Hội nghị Đối thoại hải quan - doanh nghiệp lần thứ II năm 2026.
Sáng 9/10, Chi cục Hải quan Khu vực XIII tổ chức Hội nghị Đối thoại hải quan - doanh nghiệp lần II năm 2026. Đây là lần đầu tiên Chi cục tổ chức hội nghị đối thoại tại Lâm Đồng. Đại diện nhiều sở, ngành, đơn vị và gần 60 doanh nghiệp trên địa bàn Lâm Đồng tham dự.
Tại hội nghị, các doanh nghiệp chia sẻ nhiều băn khoăn, vướng mắc cần được hướng dẫn như: pháp luật hải quan loại hình sản xuất xuất khẩu; pháp luật hải quan loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ.
Việc đăng ký làm ngoài giờ khi chuyển sang mô hình khai hải quan tập trung; các quy định về kiểm tra chuyên ngành, kiểm dịch, an toàn thực phẩm trong xuất, nhập khẩu.... cũng được nhiều đơn vị đề xuất cơ quan hải quan giải đáp.
Nhiều doanh nghiệp mong muốn cơ quan hướng dẫn thêm về các chỉ tiêu thông tin khi lập báo cáo quyết toán theo mẫu mới; quy trình kiểm tra chất lượng hàng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu.
Một số doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong xác định mã hồ sơ phù hợp với hàng hóa và mục đích sử dụng. Việc xác định VAT phù hợp và chính xác cho hàng hóa; vi phạm hành chính và các quy định liên quan đến hàng hoá xuất nhập khẩu... cũng được nhiều đơn vị chia sẻ.
Tại hội nghị, Chi cục Hải quan Khu vực XIII đã giải đáp rõ ràng, cụ thể các băn khoăn, vướng mắc của doanh nghiệp; phổ biến một số văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến lĩnh vực hải quan.
Những nội dung như: giám sát quản lý về hải quan, thuế hải quan; tiếp nhận vướng mắc của doanh nghiệp... được phổ biến rộng rãi đến các doanh nghiệp.
Phát biểu tại hội nghị, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu vực XIII Vũ Lê Quân nhấn mạnh, những phản ánh cụ thể của doanh nghiệp sẽ giúp cơ quan hải quan xác định đúng các điểm cần cải thiện.
Chi cục Hải quan khu vực XIII cam kết tiếp tục cải cách thủ tục, công khai, minh bạch và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trên cơ sở tuân thủ pháp luật.
Chúng tôi sẽ tăng cường hướng dẫn, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ doanh nghiệp. Những vấn đề thuộc thẩm quyền sẽ được chủ động xem xét, phối hợp giải quyết. Nội dung vượt thẩm quyền, cơ quan hải quan tổng hợp, báo cáo và theo dõi để giải đáp cho doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất.
Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu vực XIII Vũ Lê Quân
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/hai-quan-khu-vuc-xiii-lang-nghe-giai-dap-vuong-mac-cua-doanh-nghiep-lam-dong-468468.html