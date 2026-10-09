Thanh Hóa ra quân hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026

Quang cảnh lễ phát động.

Với chủ đề “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 được triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh, hướng đến nâng cao nhận thức, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong quản lý, sản xuất và đời sống

Tại buổi lễ, Sở Khoa học và Công nghệ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, phổ cập kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; qua đó khuyến khích tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu và ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn.

Ông Trần Duy Bình, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại lễ phát động.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa năm 2026 dành cho công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Người dân tham gia dự thi trực tuyến tại địa chỉ: thitructuyencds.thanhhoa.gov.vn. Cuộc thi diễn ra trong 2 đợt. Đợt 1 bắt đầu từ 8 giờ ngày 10/10/2026 đến 17 giờ ngày 19/10/2026; đợt 2 từ 8 giờ ngày 20/10/2026 đến 17 giờ ngày 29/10/2026. Nội dung thi tập trung vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của tỉnh; đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Ngay sau lễ phát động, 100 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, công nhân, lực lượng vũ trang và đại diện các hộ gia đình trên địa bàn xã Triệu Sơn đã tham gia diễu hành hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, góp phần lan tỏa thông điệp về chuyển đổi số đến các tầng lớp Nhân dân.

Diễu hành hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026.

Trong khuôn khổ chương trình, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND xã Triệu Sơn tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày hội toàn dân học tập số tại thôn Xuân Tiên.

Tại đây, người dân được hướng dẫn tích hợp các giấy tờ thiết yếu trên ứng dụng VNeID; cài đặt ứng dụng Thanhhoa; thực hành các kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng; tìm hiểu, cài đặt chữ ký số trên ứng dụng VNeID; tiếp cận các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) phổ thông và trợ lý ảo thông minh phục vụ học tập, sản xuất, kinh doanh hộ gia đình.