Thêm một ngân hàng tư nhân đạt 100.000 tỷ vốn điều lệ

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã: VPB) vừa công bố đã nhận được công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ngày 5/10/2026 liên quan đến tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Theo đó, VPBank đã phân phối hơn 2 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với tổng giá trị theo mệnh giá hơn 20.660 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành đạt 26,04104%. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 25/9/2026.

VPBank đã hoàn tất phát hành hơn 2 tỷ cổ phiếu trả cổ tức, đưa vốn điều lệ lên 100.000 tỷ đồng.

Sau đợt phát hành, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của VPBank tăng từ hơn 7,93 tỷ đơn vị lên 10 tỷ đơn vị. Vốn điều lệ theo đó tăng từ 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng.

Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch tăng vốn gồm 2 đợt mà VPBank triển khai trong năm 2026. Ở giai đoạn tiếp theo, ngân hàng dự kiến chào bán riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của VPBank sẽ tăng lên khoảng 106.244 tỷ đồng.

Thời gian gần đây, nhiều ngân hàng cũng thực hiện việc tăng mạnh vốn điều lệ. Mới đây, ngày 23/9, MB đã hoàn tất đợt chào bán hơn 805 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, bổ sung gần 8.055 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 100.687,5 tỷ đồng và trở thành ngân hàng đầu tiên trong hệ thống vượt ngưỡng 100.000 tỷ đồng. MB cũng đã hoàn thành việc trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%.

Trong khi MB và VPBank đã hoàn tất các đợt phát hành, Techcombank đang xúc tiến kế hoạch tăng vốn để gia nhập nhóm nhà băng có vốn điều lệ từ 100.000 tỷ đồng trở lên.

Techcombank mới đây đã lấy ý kiến cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ thông qua hai cấu phần. Với vốn điều lệ hiện tại 70.862,4 tỷ đồng, tương ứng hơn 7,086 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ngân hàng dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 50%.