Sáng 9-10, giá vàng trong nước bật tăng

Vàng nhẫn PNJ (Ảnh: NHUNG NGUYỄN)

Khoảng 9 giờ, Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng niêm yết vàng miếng SJC ở mức 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm trước.

Tại Công ty PNJ, giá vàng miếng SJC tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 140,2 triệu đồng/lượng mua vào và 143,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng nhẫn 9999 tại Công ty SJC được niêm yết ở mức 140 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra. Tập đoàn Phú Quý tăng giá vàng nhẫn 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 140,2 triệu đồng/lượng mua vào và 143,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trên thị trường thế giới, cùng thời điểm, giá vàng giao ngay trên Kitco ở mức 4.175,1 USD/ounce, tăng hơn 41 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 8-10. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, mức giá này tương đương khoảng 131,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng bán ra trong nước khoảng 11,8-12,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng khi đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm, trong bối cảnh nhà đầu tư điều chỉnh kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. Trước đó, giá vàng có lúc xuống mức thấp nhất trong 2 tháng, dưới ngưỡng 4.100 USD/ounce.

Chỉ số DXY, đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, giảm 0,12%, xuống 102,12 điểm. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 4 điểm cơ bản, còn 5,229%; kỳ hạn 30 năm giảm hơn 5 điểm cơ bản, còn 5,602%. Trong tuần, lợi suất cả hai kỳ hạn đều có lúc chạm mức cao nhất trong 24 năm.

Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10 được thị trường dự báo dưới 18%, giảm so với mức gần 20% của phiên trước. Trong khi đó, xác suất tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12 ở mức 81%, tăng nhẹ so với phiên trước.