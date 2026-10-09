Nữ doanh nhân Việt duy nhất được Women to Watch 2026 vinh danh

Được tổ chức thường niên và bước sang năm thứ 14, Women to Watch của Campaign Asia ghi nhận những phụ nữ có thành tựu nổi bật trong kinh doanh, lãnh đạo và đóng góp quan trọng cho ngành marketing, media và truyền thông.

Việc Nhi Chau, nhà sáng lập kiêm CEO Ivy+Partners được lựa chọn trong danh sách năm nay cũng mang ý nghĩa đại diện cho cộng đồng doanh nhân nữ Việt Nam trên sân chơi khu vực, trong bối cảnh vai trò và tầm ảnh hưởng của các nữ lãnh đạo châu Á ngày càng được khẳng định.

Ivy Nhi Chau, nhà sáng lập kiêm CEO Ivy+Partners

Năm 2021, Ivy thành lập Ivy+Partners ở tuổi 26 với định hướng trở thành đối tác tư vấn đồng hành cùng các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp địa phương với nguồn lực hạn chế nhưng cực kỳ tiềm năng trong các bài toán PR vốn luôn được xem là đắt đỏ.

Theo Ivy, nhiều doanh nghiệp Việt Nam chỉ xem truyền thông chiến lược là ưu tiên khi đã đạt được một quy mô nhất định trong khi các thương hiệu quốc tế khi bước vào Việt Nam lại cần hiểu sâu hơn về các sắc thái văn hóa, cách tiếp cận truyền thông và bối cảnh kinh doanh tại thị trường này.

Sau 5 năm, Ivy+Partners đã phát triển thành công ty tư vấn truyền thông với hơn 20 nhân sự, đồng thời chuyển dịch mạnh từ các dự án đơn lẻ sang mô hình hợp tác dài hạn với khách hàng.

Phạm vi hoạt động cũng được mở rộng khắp nhiều lĩnh vực, từ công nghệ, du lịch và khách sạn, tài chính, bất động sản đến các ngành hàng tiêu dùng, làm đẹp và phong cách sống, với các giải pháp về quan hệ công chúng, truyền thông số, tiếp thị người ảnh hưởng, quản lý sự kiện, xây dựng thương hiệu cá nhân và kết nối kinh doanh.

Cùng với sự phát triển của Ivy+Partners, Ivy cũng ngày càng tham gia sâu hơn vào mạng lưới truyền thông khu vực. Năm 2023, Ivy+Partners trở thành một trong những thành viên sáng lập One Asia Communications (OAC), mạng lưới truyền thông độc lập hiện diện tại 13 thị trường châu Á. Ivy sau đó được bầu làm Phó chủ tịch OAC nhiệm kỳ 2025 – 2027.

Việt Nam cũng sẽ là nơi diễn ra diễn đàn thường niên OAC Regional Communication Forum vào tháng 11 năm nay, dự kiến quy tụ các chuyên gia và lãnh đạo truyền thông từ nhiều thị trường trong khu vực tại TP.HCM. Với Ivy, đây là cơ hội để đưa những câu chuyện, góc nhìn và năng lực của ngành truyền thông Việt Nam vào các cuộc trao đổi ở quy mô khu vực, đồng thời mở rộng kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác quốc tế.