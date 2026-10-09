Hơn 2.500 người tham gia lễ phát động mỗi người dân tập ít nhất một môn thể thao

Lễ phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” sẽ diễn ra sáng 10/10. Trong ảnh: Đà Nẵng hưởng ứng chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước 2026”. Ảnh: THÀNH DANH

Theo kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự kiện quy tụ hơn 2.500 người tham gia, gồm lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn.

Sự kiện diễn ra trực tiếp tại điểm cầu cấp thành phố, đồng thời kết nối, tiếp sóng trực tuyến từ điểm cầu Trung ương. Trong khuôn khổ chương trình, các lực lượng sẽ đi bộ đồng hành hưởng ứng với lộ trình một vòng trong khuôn viên và khu vực xung quanh Cung Thể thao Tiên Sơn.

Để chương trình diễn ra thành công, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Công an thành phố chủ trì bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phối hợp khảo sát, thống nhất lộ trình, phân luồng phương tiện, bố trí lực lượng tại cửa ra vào, điểm tập kết và tuyến đi bộ.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tào Viết Hải, sự kiện nhằm phát động sâu rộng phong trào tập luyện thể dục - thể thao trong người dân; vận động mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống.

Sự kiện cũng nhằm hưởng ứng lễ phát động trên phạm vi toàn quốc; tạo khí thế thi đua sôi nổi, hình thành thói quen rèn luyện thể dục - thể thao; phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị, địa phương, liên đoàn, hiệp hội, câu lạc bộ và các lực lượng xã hội trong phát triển phong trào thể thao quần chúng.

Thành phố hướng đến tổ chức sự kiện trang trọng, thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, có tính quần chúng cao, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia và phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trước, trong và sau lễ phát động; các hoạt động hưởng ứng phù hợp cũng được tổ chức tại các xã, phường, đặc khu, cơ quan, đơn vị nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa trên địa bàn.

Trước đó, Chính phủ ban hành Công điện số 69/CĐ-TTg ngày 7/10/2026 về tổ chức lễ phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”. Lễ phát động diễn ra ngày 10/10 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc, với điểm cầu trung tâm tại Hà Nội, kết nối 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố.