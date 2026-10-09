TPHCM: Sau hai tháng triển khai có hơn 400 hồ sơ nhà đất đăng ký giao dịch đảm bảo trực tuyến

Ngày 9-10, bà Bùi Thị Bích Tuyền, giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM cho biết, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) là đơn vị đầu tiên phối hợp Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM cùng với một số văn phòng công chứng để thực hiện công chứng điện tử và số hóa toàn trình về tài sản bảo đảm.

Người dân đến thực hiện giao dịch tại Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM

Việc đăng ký thực hiện thủ tục hành chính về giao dịch bảo đảm theo phương thức trực tuyến toàn trình nhằm tham gia thúc đẩy lộ trình chuyển đổi số, hướng đến mục tiêu triển khai chính quyền điện tử và đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến.

Theo đó, lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai thành phố đã có chỉ đạo cho Phòng Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận; giám đốc 38 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kết hợp và phân công nhân sự phối hợp trao đổi với Ngân hàng MB phương thức thực hiện, đảm bảo đúng quy định pháp luật để thực hiện thí điểm và hướng dẫn triển khai nhân rộng đến các ngân hàng khác.

Đại diện ngân hàng MB cho biết, trong quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ của ngành Ngân hàng, việc triển khai công chứng điện tử và số hóa toàn trình hồ sơ bảo đảm là một bước tiến quan trọng, góp phần thay đổi phương thức phối hợp giữa Ngân hàng và Cơ quan quản lý nhà nước, hướng tới một quy trình nhanh hơn, minh bạch hơn, an toàn hơn và thuận tiện hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Đơn cử, có một khách hàng ở Hà Nội nhưng có tài sản thế chấp tại TPHCM, khi thực hiện công chứng điện tử trực tuyến thì khách hàng không phải vào tận TPHCM mà có thể ngồi ở hai đầu để giao dịch trực tuyến.

“MB tin tưởng rằng, với sự phối hợp chặt chẽ và tinh thần cùng đổi mới, hợp tác giữa MB và Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM sẽ tiếp tục tạo nên những dấu ấn mới trong chuyển đổi số, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và phục vụ ngày càng tốt hơn người dân, doanh nghiệp”- Bà Hồ Thị Thanh Nguyên, đại diện MB Chi nhánh TPHCM chia sẻ.