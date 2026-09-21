Giữ văn hóa để làm du lịch

Phrim chơi thành thạo đàn T’rưng

Từ vốn văn hóa được trao truyền

Dưới chân núi Lang Biang, tiếng cồng chiêng mỗi ngày lại vang lên giữa không gian du lịch. Những chàng trai, cô gái người K'ho vừa biểu diễn vừa giao lưu, hướng dẫn du khách trải nghiệm các loại nhạc cụ dân tộc. Với họ, đó không chỉ là công việc mà còn là cách thể hiện niềm tự hào về văn hóa truyền thống.

Mebla Phrim là một trong những gương mặt nổi bật. Cô gái trẻ sinh ra và lớn lên dưới chân núi Lang Biang có năng khiếu múa, hát từ nhỏ và đã có nhiều năm gắn bó với các sân khấu. Mebla Phrim cho biết, đã tham gia biểu diễn tại nhiều sân khấu trong tỉnh, có thời gian tham gia vũ đoàn và góp mặt trong những chương trình lớn như Festival Hoa Đà Lạt.

Phrim (ngoài cùng) cùng các thành viên biểu diễn văn hóa phục vụ du khách.

Không trải qua môi trường đào tạo nghệ thuật bài bản, Phrim chọn cách tự học và tìm đến những người có kinh nghiệm trong buôn làng. Trong quá trình biểu diễn, âm thanh của những nhạc cụ dân tộc dần trở nên quen thuộc. Cô theo các nghệ nhân học cách chơi, kiên trì tập luyện để có thể tự mình sử dụng những nhạc cụ trên sân khấu.

Đến nay, cô có thể chơi T’rưng, đàn đá và một số nhạc cụ dân tộc khác. Mỗi loại nhạc cụ giúp Phrim hiểu hơn về văn hóa các dân tộc. Với cô, học thêm một kỹ năng không chỉ để có thêm một tiết mục biểu diễn, mà còn để chủ động hơn trên sân khấu và có thêm cách đưa những nét văn hóa của dân tộc mình đến gần hơn với du khách.

Từ một cô gái làm quen với sân khấu qua những tiết mục văn nghệ ở trường, Phrim giờ có một công việc gắn với chính những gì mình yêu thích. Quan trọng hơn, công việc ấy giúp cô được tiếp tục học hỏi và thực hành văn hóa ngay trong đời sống hằng ngày.

Quảng bá du lịch địa phương

Từ năm 2025, khi một doanh nghiệp trên địa bàn đưa khu du lịch vào hoạt động và tổ chức các chương trình cồng chiêng, Phrim cùng các thành viên trong đội được ký hợp đồng làm việc cố định. Mỗi ngày, đội có 3 suất biểu diễn, mỗi suất kéo dài khoảng 1 giờ 15 phút.

Anh Kran Jan K’Druynhs - đội trưởng đội cồng chiêng cho biết, nhóm hiện có khoảng 20 thành viên là những chàng trai, cô gái trẻ dưới chân núi Lang Biang. Anh chủ động tìm kiếm những người có năng khiếu, đam mê để cùng duy trì đội. Công việc được duy trì đều đặn hằng ngày nên các bạn trẻ cũng có thu nhập ổn định, cũng như động lực để gắn bó với nghề.

Mebla Phrim (ở giữa) trình diễn âm nhạc dân tộc trên sông ở TP Hồ Chí Minh. Ảnh NVCC

Hơn 10 năm làm việc cùng Phrim, anh K'Druynhs thấy rằng, đây là cô gái tài năng và nhanh nhẹn. Anh K'Druynhs hiểu thế mạnh của Phrim để sắp xếp những chương trình phù hợp. Còn với Phrim, mỗi ngày được giao lưu với những vị khách khác nhau cũng là một lần cô có thêm cơ hội trau dồi kỹ năng. Nhiều du khách sau khi xem xong chương trình biểu diễn đã nán lại để hỏi về nhạc cụ. Cô giới thiệu, hướng dẫn họ thử chơi T’rưng, đàn đá. Với các đoàn khách tổ chức teambuilding, Phrim cùng các thành viên hướng dẫn một số động tác múa để du khách có thể trực tiếp tham gia.

Từ năng khiếu và đam mê, Phrim giờ đây có một công việc ổn định, để sống và yêu hơn văn hóa dân tộc mình. Ở địa phương, Phrim còn là một cán bộ Đoàn năng nổ. Với vai trò Phó Bí thư Chi đoàn tổ dân phố Bon Đơng, cô tham gia tập hợp đoàn viên, tổ chức các hoạt động phong trào và khuyến khích người trẻ quan tâm đến những giá trị truyền thống.

Anh Phạm Đức Tuyên - Bí thư Đoàn phường Lang Biang - Đà Lạt cho biết, với vai trò thủ lĩnh chi đoàn tổ dân phố, Phrim tích cực tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia các phong trào. Bạn cũng đi đầu trong gìn giữ, phát huy văn hóa truyền thống K’ho, tổ chức các hoạt động giúp thế hệ trẻ hiểu và thêm yêu những giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Mỗi lần đi diễn là mỗi lần em cảm nhận rõ hơn tình yêu và tự hào về văn hóa dân tộc mình. Mebla Phrim tổ dân phố Bon Dơng, phường Lang Biang - Đà Lạt