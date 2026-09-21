Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau tiếp, làm việc với Hiệp hội Màu nước Quốc tế

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng (bên phải) đón tiếp ông Atanur Dogan cùng các hoạ sĩ tham gia chương trình.

IWS Global Art Network hiện có mạng lưới hội hoạ tại hơn 120 quốc gia. Dịp này, hơn 50 hoạ sĩ đến từ 14 quốc gia như Canada, Ba Lan, Nga, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia, Ấn Độ, Indonesia, Philippines... đến Cà Mau trải nghiệm, sáng tác và khám phá vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Ông Atanur Dogan, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hiệp hội Màu nước Quốc tế (IWS Global Art Network), giới thiệu với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng về các tác phẩm của Hiệp hội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng chào mừng các hoạ sĩ quốc tế đến địa phương, đồng thời cho rằng chuyến sáng tác là dịp để Cà Mau tăng cường giao lưu, kết nối văn hoá, nghệ thuật với bạn bè quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các nghệ sĩ không chỉ trải nghiệm Cà Mau dưới góc nhìn của du khách mà còn cảm nhận vùng đất, con người, văn hoá nơi đây bằng góc nhìn của người nghệ sĩ. Qua đó, những nét đặc trưng của Cà Mau được thể hiện bằng nhiều ngôn ngữ nghệ thuật, góp phần giới thiệu hình ảnh địa phương đến công chúng trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng tặng quà lưu niệm ông Atanur Dogan, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hiệp hội Màu nước Quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng trao quà lưu niệm cho các hoạ sĩ tham gia chương trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng chụp ảnh lưu niệm cùng các hoạ sĩ Hiệp hội Màu nước Quốc tế.

Trong khuôn khổ Cà Mau Art Tour 2026, các nghệ sĩ sẽ trực tiếp trải nghiệm không gian sinh thái, đời sống và văn hoá tại Đất Mũi để sáng tác các tác phẩm về Cà Mau. Những tác phẩm ký hoạ, tranh màu nước được kỳ vọng góp phần đưa hình ảnh Cà Mau đến gần hơn với công chúng và cộng đồng nghệ thuật quốc tế./.