Lào Cai kỷ niệm 68 năm ngày Bác Hồ thăm tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai tham quan phòng trưng bày tại thư viện tỉnh. (Ảnh: THANH SƠN)

Không gian Hồ Chí Minh trưng bày hơn 2.000 bản sách, tài liệu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nội dung được tuyển chọn, sắp xếp theo 4 khu vực, tạo thuận lợi cho người dân và bạn đọc tham quan, tìm hiểu.

Kiểm tra việc số hóa thư viện số.(Ảnh: THANH SƠN)

Điểm nhấn là khu vực trung tâm giới thiệu hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các biểu tượng Quốc kỳ, cờ Đảng và hoa sen, tạo điểm nhấn trang trọng. Các khu vực còn lại giới thiệu hành trình tìm đường cứu nước của Người; những tác phẩm do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết và các tài liệu nghiên cứu về Người; cùng những hình ảnh, tư liệu về Bác Hồ trong lòng nhân dân Yên Bái, Lào Cai.

Bạn đọc tìm hiểu tại thư viện tỉnh. (Ảnh: THANH SƠN)

Đặc biệt khu vực không gian số được tích hợp hệ thống máy tính tra cứu, máy tính bảng, màn hình cảm ứng, mã QR và các nền tảng thư viện số. Qua đó, người dùng có thể tiếp cận sách, báo điện tử, phim tư liệu, video, sách nói, triển lãm ảnh số và nhiều nội dung đa phương tiện.

Ứng dụng KIOSK mượn, trả tự động 24/7 thư viện thông minh.(Ảnh: THANH SƠN)

Việc ra mắt Không gian Hồ Chí Minh, góp phần đổi mới phương thức phục vụ bạn đọc, gắn khai thác tài nguyên thông tin với chuyển đổi số, phát triển văn hóa đọc; đồng thời tạo thêm địa chỉ để cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân Lào Cai tìm hiểu, nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh.