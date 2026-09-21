Lâm Đồng: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ trước thềm đại hội

Hòa thượng Thích Minh Nhật dâng hương tri ân anh linh các anh hùng liệt sĩ

Đoàn do Hòa thượng Thích Minh Nhật, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban Tổ chức Đại hội làm trưởng đoàn.

Tham dự còn có Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội; cùng chư tôn đức Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh và chư Tăng Ni thành viên Ban Trị sự.

Mặc niệm tri ân anh linh các anh hùng liệt sĩ - những người đã hy sinh trọn đời mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc

Tại Đài tưởng niệm, chư tôn đức đã dâng hương, mặc niệm tri ân anh linh các anh hùng liệt sĩ - những người đã hy sinh trọn đời mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập, chủ quyền và mang lại hòa bình cho đất nước. Đồng thời, chư tôn đức nhất tâm cầu nguyện quốc thái dân an, đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, nhân dân được sống trong an lạc, ấm no và hạnh phúc.

Sau nghi thức dâng hoa, dâng hương, đoàn cũng đến từng phần mộ liệt sĩ thắp nén tâm hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với thế hệ tiền nhân đã cống hiến cho Tổ quốc; đồng thời cầu nguyện cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 được thành tựu viên mãn.

Thắp hương trước các mộ phần anh hùng liệt sĩ

Theo chương trình, vào lúc 13 giờ 30 cùng ngày, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng sẽ tiến hành phiên làm việc thứ nhất của đại hội tại Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng.