Việt Nam - Trung Quốc đưa cà phê vào hành trình khám phá di sản

Trong khuôn khổ Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027, chiều 20/9, tại quần thể danh thắng Tràng An diễn ra chương trình quảng bá văn hóa, du lịch với chủ đề “Kế hoạch du lịch Di sản thế giới - Một tách cà phê ngắm danh thắng, Vân Nam (Trung Quốc) - Việt Nam cùng chung nhịp đập tại Ninh Bình”.

Một trong những nội dung đáng chú ý của chương trình là ý tưởng kết hợp cà phê với các điểm đến và di sản thế giới để hình thành những sản phẩm du lịch theo chủ đề.

Ông Bành Bân, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Xây dựng Văn minh Tinh thần Tỉnh ủy Vân Nam, cho biết hơn một năm qua, liên kết giữa ngành cà phê Vân Nam và Việt Nam đã chuyển từ giai đoạn “gặp gỡ” sang “cùng phát triển”.

Đại biểu thực hiện hoạt động tưới nước cho cây càphê tại chương trình.

Theo ông Bành Bân, hai bên có thể tăng cường kết hợp cà phê với di sản, xây dựng các tuyến du lịch theo chủ đề, đồng thời kết nối nghệ nhân, nhà thiết kế và nhà sáng tạo nội dung để kể câu chuyện về di sản thông qua trải nghiệm cà phê.

Hướng phát triển này cũng được thể hiện trong cuộc đối thoại “Tomorrow’s Boss - Những người dẫn lối tương lai”, khi các doanh nghiệp và nhà quản lý thảo luận về những mô hình mới như quán cà phê trở thành điểm check-in, du lịch tới vùng núi và vùng trồng cà phê, hay mở rộng chuỗi giá trị từ sản xuất cà phê sang du lịch văn hóa.

Câu chuyện kết nối còn được mở rộng sang chuỗi sản xuất xuyên biên giới. Vân Nam đang xây dựng khu công nghiệp xuyên biên giới Trung Quốc - Việt Nam và chợ chuyên doanh hạt cà phê quốc tế “Việt Nam - Hà Khẩu”. Mô hình được đề cập là “Việt Nam sản xuất, Hồng Hà chế biến”, qua đó tăng liên kết giữa vùng nguyên liệu, chế biến, thương mại và hoạt động trải nghiệm.

Từ phía Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phan Linh Chi đề nghị các cơ quan du lịch và doanh nghiệp hai bên tăng cường trao đổi thông tin thị trường, nắm bắt nhu cầu của du khách để xây dựng sản phẩm phù hợp.

Bà cũng cho rằng hoạt động quảng bá cần gắn với thông tin cụ thể về sản phẩm, hành trình và dịch vụ, đồng thời tận dụng nền tảng số và vai trò của các nhà sáng tạo nội dung.

Từ một sản phẩm nông nghiệp quen thuộc, cà phê vì thế đang được đưa vào một chuỗi giá trị rộng hơn, từ vùng trồng, chế biến, quán cà phê đến điểm đến và di sản. Đây cũng là hướng mà Việt Nam và Vân Nam đang lựa chọn để tìm thêm cách kết nối khách du lịch và doanh nghiệp hai bên.