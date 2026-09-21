Lễ Cáo yết mở đầu mùa lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026

Trong không gian linh thiêng của Kiếp Bạc, nơi lưu giữ những dấu tích gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, Lễ Cáo yết được tổ chức trang trọng theo nghi thức truyền thống.

Đây là một trong những nghi lễ quan trọng mở đầu Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa thu, thể hiện sự thành kính của các thế hệ hôm nay đối với Đức Thánh Trần, các bậc tiền nhân và những giá trị lịch sử, văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Đã thành tục lệ thiêng liêng, câu ca “Dù ai buôn bán gần xa, Hai mươi tháng Tám giỗ Cha thì về” từ lâu trở thành lời nhắc nhớ về ngày giỗ Đức Thánh Trần và cũng là lời hẹn với mỗi người dân Việt Nam về với Kiếp Bạc trong mùa thu tháng Tám.

Hằng năm, vào dịp này, đông đảo nhân dân, du khách từ nhiều địa phương trong cả nước hành hương về Kiếp Bạc, tưởng nhớ, tri ân công đức của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo - người có công lao to lớn trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước và ba lần chỉ huy quân dân Đại Việt đánh thắng quân xâm lược Nguyên - Mông ở thế kỷ XIII.

Côn Sơn, Kiếp Bạc thực hiện các nghi lễ truyền thống mở đầu cho Lễ hội mùa thu năm 2026

Lễ Cáo yết là nghi lễ truyền thống được duy trì tại Lễ hội Kiếp Bạc qua hàng trăm năm. Theo quan niệm dân gian, đây là nghi lễ kính cáo với Đức Thánh Trần và các vị thần linh về việc tổ chức lễ hội, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống Nhân dân bình an, no ấm. Nghi lễ đồng thời thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân của cộng đồng đối với các bậc tiền nhân có công với dân, với nước.

Từ nghi lễ Cáo yết, các hoạt động của Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 sẽ lần lượt được tổ chức, gồm các nghi lễ truyền thống, hoạt động văn hóa, diễn xướng dân gian, thể thao và các hoạt động trải nghiệm phục vụ Nhân dân, du khách.

Lễ hội năm nay được tổ chức trong không gian của Khu di sản thế giới Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, tiếp tục khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của hệ thống di sản gắn với lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và Phật giáo Trúc Lâm. Đây cũng là dịp để quảng bá sâu rộng các giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan của di sản đến đông đảo nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.

Đây là dịp tưởng niệm 726 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo

Đặc biệt, trong khuôn khổ các hoạt động khai hội, Ban Tổ chức dự kiến công bố bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể Di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Việc xây dựng và công bố bộ nhận diện thương hiệu góp phần tạo dấu ấn thống nhất cho quần thể di sản, nâng cao hiệu quả quảng bá, truyền thông và phát huy giá trị di sản trong giai đoạn mới.

Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 là dịp tưởng niệm 726 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, đồng thời là hoạt động văn hóa quan trọng nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể gắn với Côn Sơn - Kiếp Bạc. Thông qua lễ hội, những giá trị lịch sử, truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý chí quật cường của dân tộc tiếp tục được trao truyền, lan tỏa trong đời sống đương đại.