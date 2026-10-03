Giữ mạch nguồn văn hóa Mông ở Điện Biên

Giữ gìn từ chính đời sống cộng đồng

Nghệ nhân truyền dạy điệu múa khèn cho thế hệ sau. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Trong đời sống văn hóa của người Mông, tiếng khèn từ lâu gắn bó với sinh hoạt tinh thần của cộng đồng. Tại xã vùng cao Sính Phình, tiếng khèn vẫn hiện diện trong nhiều sinh hoạt văn hóa, trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của người dân.

Nghệ nhân Ưu tú Sình A Tâu cho biết, khèn là nhạc cụ có vị trí đặc biệt đối với người Mông. Từ nhỏ, nhiều nam giới trong bản đã được làm quen với tiếng khèn, học cách thổi và sử dụng nhạc cụ truyền thống của dân tộc. Người biết trước truyền dạy lại cho người chưa biết, người lớn hướng dẫn lớp trẻ, để tiếng khèn tiếp tục sống trong đời sống cộng đồng.

Với ông Sình A Tâu, truyền dạy tiếng khèn không chỉ là truyền lại cách thổi một nhạc cụ mà còn là truyền cho thế hệ trẻ hiểu hơn về văn hóa, phong tục và niềm tự hào của dân tộc mình. Những người biết thổi khèn vì thế luôn có ý thức hướng dẫn lại cho lớp trẻ, để mỗi thế hệ đều có người tiếp nối và những giai điệu khèn không bị đứt quãng theo thời gian.

Việc truyền nghề cũng được những người am hiểu chế tác khèn coi là trách nhiệm với cộng đồng. Ông Sùng A Câu, xã Sính Phình, cho biết khi còn sức khỏe, ông sẵn sàng hướng dẫn những người trong bản cách làm khèn. Với ông, thế hệ trước càng lớn tuổi càng cần trao lại những kỹ năng đã tích lũy cho lớp trẻ, để nghề làm khèn không bị mai một.

Năm 2022, Nghệ thuật chế tác và múa khèn của người Mông tỉnh Điện Biên được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là sự ghi nhận đối với những giá trị văn hóa đã được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ, đồng thời tạo thêm động lực để việc trao truyền, bảo tồn và phát huy tiếng khèn tiếp tục được thực hiện.

Không chỉ tiếng khèn, trang phục truyền thống cũng là một phần quan trọng trong đời sống văn hóa của người Mông. Để làm nên một bộ váy áo, người phụ nữ phải trải qua nhiều công đoạn từ dệt vải, nhuộm chàm, tạo hoa văn đến thêu, ghép các mảnh vải. Mỗi đường kim, mũi chỉ không chỉ thể hiện sự khéo léo mà còn chứa đựng những hoa văn, màu sắc được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Với chị Hồ Thị Dợ, xã Sa Lông, việc làm trang phục truyền thống đã trở thành một phần công việc gắn bó với cuộc sống. Từ khi còn nhỏ, chị Dợ đã được mẹ dạy thêu. Khi lập gia đình, sinh con, chị tiếp tục truyền dạy cho các con cách thêu và những hoa văn của người Mông.

“Các hoa văn được truyền lại từ những người già trong bản, cứ như vậy mẹ truyền cho con, thế hệ này truyền sang thế hệ khác”, chị Hồ Thị Dợ chia sẻ.

Từ cách truyền dạy giản dị trong mỗi gia đình, những hoa văn trên trang phục Mông tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Không chỉ được mặc trong những dịp lễ, Tết hay sinh hoạt cộng đồng, trang phục truyền thống còn được đưa vào các hoạt động văn hóa, du lịch, trở thành cách giới thiệu bản sắc của đồng bào Mông tới du khách.

Mở rộng không gian để văn hóa hiện diện

Văn hóa Mông còn được thể hiện trong những ngày lễ, Tết và các sinh hoạt cộng đồng. Những nghi lễ truyền thống, trang phục, bánh giày, điệu múa và tiếng khèn... tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa đặc trưng, nơi cộng đồng gặp gỡ, gìn giữ phong tục và giới thiệu bản sắc với du khách.

Tại một số bản làng, những giá trị ấy đang được đưa vào phát triển du lịch cộng đồng. Trang phục truyền thống trở thành sản phẩm trải nghiệm; nghề thủ công, ẩm thực và các sinh hoạt cộng đồng trở thành những nội dung để du khách tìm hiểu về đời sống người Mông. Những giá trị vốn gắn với đời sống thường nhật vì thế không chỉ được lưu giữ mà còn có thêm không gian để tiếp tục hiện diện và phát huy.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, văn hóa Mông ở Điện Biên có những nét đặc trưng, riêng biệt, thể hiện qua nhiều giá trị truyền thống, trong đó có các giá trị văn hóa vật thể như nhà ở, công cụ lao động, trang phục và các nghi lễ truyền thống. Việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Mông cần hướng tới hình thành những sản phẩm văn hóa, sản phẩm du lịch phù hợp. Qua đó, những giá trị truyền thống không chỉ được gìn giữ trong cộng đồng mà còn được giới thiệu rộng rãi, giúp du khách hiểu hơn về mảnh đất, văn hóa và con người Mông ở Điện Biên.

Đây cũng là định hướng được thể hiện trong bối cảnh Điện Biên đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV, từ ngày 9–11/10/2026. Ngày hội quy tụ các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Mông đến từ 11 tỉnh, thành mở ra không gian giao lưu, giới thiệu những sắc thái văn hóa Mông ở các vùng miền.

Các hoạt động được tổ chức theo hướng lấy bản sắc và trải nghiệm làm trung tâm, với trình diễn nghệ thuật khèn Mông, giới thiệu trang phục, nghề truyền thống, văn nghệ quần chúng, trưng bày văn hóa, cùng không gian trải nghiệm ẩm thực và các trò chơi dân gian. Qua đó, người dân và du khách có cơ hội trực tiếp tìm hiểu, cảm nhận những giá trị văn hóa được cộng đồng gìn giữ.

Một số hoạt động còn gắn văn hóa với không gian du lịch cộng đồng, trong đó có chương trình trải nghiệm bản văn hóa Tù Lu - Tìa Ló, xã Pú Nhi. Đây là cách đưa văn hóa ra khỏi không gian trình diễn, để du khách trực tiếp gặp gỡ cộng đồng, tìm hiểu đời sống, ẩm thực, nghề truyền thống và các sinh hoạt văn hóa của người Mông.

Thông qua Ngày hội, các giá trị văn hóa dân tộc Mông có thêm không gian để giới thiệu, giao lưu và kết nối giữa các địa phương. Đồng thời, văn hóa không chỉ được tiếp cận ở góc độ bảo tồn, mà còn từng bước được phát huy trong phát triển du lịch, tạo thêm không gian để cộng đồng tham gia và hưởng lợi từ chính những giá trị văn hóa của mình.

Với những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ, bản sắc văn hóa Mông ở Điện Biên tiếp tục được bồi đắp trong dòng chảy cuộc sống hôm nay. Đó là nền tảng để những nét văn hóa truyền thống được gìn giữ, lan tỏa và tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng trong tương lai.