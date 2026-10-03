Lai Châu: Đánh thức tiềm năng, xây sản phẩm du lịch đặc trưng

Chiều 3/10, tại Lai Châu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức Hội thảo “Giải pháp đẩy mạnh xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lai Châu”.

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Quang Kháng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu cho biết, Lai Châu là vùng đất của những đỉnh núi, sở hữu nhiều đỉnh cao nhất Việt Nam như Pu Si Lung, Pu Ta Leng, Bạch Mộc Lương Tử, Phàn Liên San, Tả Liên Sơn, Pờ Ma Lung... Cùng với cảnh quan núi rừng, địa phương có 20 dân tộc sinh sống, tạo nên hệ thống giá trị văn hóa đa dạng, giàu bản sắc.

“Chúng tôi kỳ vọng thông qua du lịch sẽ lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người và văn hóa Lai Châu. Đây là địa phương còn xa xôi nhưng có nhiều lợi thế về cảnh quan, núi rừng và văn hóa cộng đồng”, ông Kháng chia sẻ.

Ông Trần Quang Kháng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu và nhà báo Trần Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam chủ trì hội thảo.

Theo ông Kháng, Lai Châu giàu tài nguyên nhưng sản phẩm du lịch và thông tin quảng bá vẫn chưa tương xứng. Đẩy mạnh truyền thông, đưa các sản phẩm đến gần hơn với du khách không chỉ giúp phát triển du lịch mà còn mở rộng cơ hội thương mại, tạo sinh kế và nâng cao đời sống người dân.

Tuy nhiên, phát triển du lịch cộng đồng cũng đặt ra yêu cầu bảo tồn bản sắc. Thực tế tại Sin Suối Hồ cho thấy, khi lượng khách tăng, đời sống người dân được cải thiện nhưng một số giá trị truyền thống về ẩm thực, trang phục, kiến trúc có thể chịu tác động từ thị hiếu du khách.

“Điều quan trọng là phát triển nhưng không đánh mất bản sắc. Từ kiến trúc, văn hóa, ẩm thực đến phong tục, cần được gìn giữ trong quá trình làm du lịch. Đó là nền tảng để xây dựng sản phẩm đặc trưng và phát triển bền vững”, ông Kháng nói.

Du khách trải nghiệm đi chợ Sin Suối Hồ.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đề cập vai trò của hạ tầng giao thông trong phát triển du lịch. Khi thời gian di chuyển được rút ngắn, khả năng thu hút khách đến Lai Châu sẽ thuận lợi hơn. Trong khi đó, địa phương còn nhiều dư địa để phát triển các sản phẩm du lịch gắn với núi cao, cảnh quan và văn hóa bản địa.

Một hoạt động góp phần quảng bá điểm đến là giải chạy địa hình “Bước chân trên mây” do Báo Pháp luật Việt Nam khởi xướng từ năm 2023. Qua hai mùa giải, sự kiện đã góp phần giới thiệu thiên nhiên, văn hóa và con người Tây Bắc đến du khách. Năm 2026, giải tiếp tục được Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu tổ chức, với cung đường chính là con đường đá cổ Pavi.

Bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ vẫn giữ được nét đẹp đặc trưng của bản người Mông.

Được xây dựng từ đầu thế kỷ XX để kết nối Lai Châu với Sa Pa, tuyến đường đá cổ Pavi trải qua hơn một thế kỷ vẫn lưu giữ nhiều đoạn đá xếp thủ công. Cùng với giá trị lịch sử, tuyến đường tạo nên một không gian trải nghiệm đặc biệt cho vận động viên và du khách.

Bên cạnh du lịch khám phá, Lai Châu đang phát huy thế mạnh du lịch cộng đồng tại nhiều điểm đến như Lao Chải, Sin Suối Hồ, Sang Thàng 1, Sì Thâu Chải, bản Hon, bản Thẳm của đồng bào Lự và bản Mường Pheo ở Mường So. Các điểm đến này khai thác cảnh quan gắn với đời sống, kiến trúc và văn hóa bản địa.

Bản du lịch cộng đồng Lao Chải, xã Khun Há là một trong những điểm đến du lịch cộng đồng hấp dẫn ở vùng Tây Bắc Việt Nam.

Bên cạnh những lợi thế, du lịch Lai Châu vẫn còn một số điểm nghẽn, trong đó có thiếu hướng dẫn viên tại các điểm du lịch cộng đồng và thiếu không gian giới thiệu, bán sản phẩm địa phương. Toàn tỉnh hiện có hơn 200 sản phẩm OCOP, nhưng số sản phẩm được đưa vào các bản du lịch còn hạn chế.

Các đại biểu trao đổi tại hội thảo.

Bài toán đặt ra với Lai Châu không chỉ là đưa khách đến mà còn phải làm sao để khách “ở lại, trải nghiệm và chi tiêu”. Muốn vậy, địa phương cần thêm nhiều sản phẩm gắn với văn hóa bản địa, từ ẩm thực, nghề thủ công, đặc sản đến các trải nghiệm tại bản. Khi du khách có thứ để trải nghiệm, có sản phẩm để mua và mang về, giá trị du lịch mới thực sự lan tỏa đến người dân.