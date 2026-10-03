Quảng Ngãi: Hành trình đưa hài cốt liệt sĩ từ Măng Ri về Tu Mơ Rông

Cán bộ, chiến sĩ và chính quyền địa phương thực hiện nghi thức phủ Quân kỳ, chuẩn bị đưa hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại thôn Tu Thó (xã Măng Ri) về nơi an nghỉ.

Một hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm, quy tập tại xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi đang được chuẩn bị đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Tu Mơ Rông. Sau hành trình nhiều năm nằm lại giữa địa bàn từng là chiến trường, người lính sẽ được trở về một nơi an nghỉ trang nghiêm.

Thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hài cốt được tìm thấy tại khu vực thôn Tu Thó, xã Măng Ri. Kết quả tìm kiếm, quy tập được báo cáo sau quá trình phối hợp giữa địa phương và Đội quy tập Sư đoàn 10. Trên cơ sở đó, các cơ quan chức năng thống nhất phương án đưa hài cốt về Nghĩa trang liệt sĩ Tu Mơ Rông để an táng.

Công tác chuẩn bị đưa hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại xã Măng Ri về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tu Mơ Rông được các đơn vị phối hợp thực hiện trang nghiêm, chu đáo.

Để chuẩn bị cho cuộc trở về ấy, xã Măng Ri và xã Tu Mơ Rông sẽ phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan đến việc di chuyển, bàn giao hài cốt. Công tác chuẩn bị lễ viếng, truy điệu và an táng được đặt ra với yêu cầu trang nghiêm, chu đáo, từ việc chuẩn bị khu vực an táng đến các điều kiện phục vụ nghi lễ.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Tu Mơ Rông, các lực lượng sẽ phối hợp chuẩn bị nghi lễ quân đội, khu vực an táng và bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra buổi lễ. Hài cốt liệt sĩ sẽ được tiếp nhận và an táng tại nghĩa trang theo quy định, giữa những phần mộ là nơi lưu giữ ký ức về những người đã hy sinh.

Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và đưa về nơi an nghỉ là kết quả từ nỗ lực bền bỉ của các lực lượng trong hành trình tri ân những người đã hy sinh.

Đáng chú ý, quá trình này không dừng lại ở việc đưa hài cốt về nơi an nghỉ. Lực lượng chức năng dự kiến lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN, mở thêm cơ hội xác định danh tính người đã nằm lại. Đây là một phần trong hành trình tìm kiếm, quy tập và trả lại tên tuổi cho những liệt sĩ vẫn còn khuyết thông tin.

Từ nơi hài cốt được tìm thấy ở xã Măng Ri đến Nghĩa trang liệt sĩ Tu Mơ Rông là một chặng đường không dài về khoảng cách, nhưng mang ý nghĩa đặc biệt đối với công tác tri ân người có công. Một phần hài cốt được tìm thấy giữa núi rừng sẽ được đưa về nơi an nghỉ, trong sự thành kính của các lực lượng và chính quyền địa phương.