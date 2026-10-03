Khám phá mùa Thu miền non nước Cao Bằng

Mùa Thu ở Cao Bằng mang một vẻ đẹp khiến lòng người xao xuyến. Núi non trùng điệp được phủ lên lớp sương mỏng bảng lảng, thác Bản Giốc tung bọt trắng xóa như dải lụa trời, còn hồ Thang Hen thì in trọn bóng mây trời trong vắt. Đi trên những cung đường uốn lượn, bạn sẽ bắt gặp sắc vàng của ruộng lúa chín xen lẫn màu xanh bạt ngàn của núi rừng - bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa nên thơ.

Nhiều người thường đặt câu hỏi rằng nên đến Cao Bằng vào mùa nào? Bạn hãy yên tâm vì nơi đây thì mùa nào cũng đẹp, mùa nào cũng hợp lý. Đối với khách du lịch, lựa chọn nhiều nhất là thời điểm mùa Thu, bởi đây là lúc mà thiên nhiên, thời tiết cũng như cảnh quan đều ủng hộ bạn. Bức tranh mùa Thu với những thửa ruộng bậc thang óng ả màu lúa chín, của những con thác róc rách ngày đêm, của những dòng sông xanh biếc theo dòng chảy hiền hòa hay của những thung lũng, cánh đồng trải dài khiến du khách thích thú, liên tục giơ máy ghi lại khung cảnh non nước mây trời hòa quyện đắm say lòng người.

Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng có hệ thống sông, hồ, thác, núi vừa kỳ vĩ, hiểm trở, vừa thơ mộng, trữ tình. Tạo hóa ban tặng cho nơi đây những kiệt tác thiên nhiên hiếm có, đó là thác Bản Giốc đẹp tựa chốn bồng lai tiên cảnh, thung lũng núi Mắt Thần đầy hoang sơ, bí ẩn, hay dòng suối Lê-nin trong veo, mát lành - viên ngọc xanh của núi rừng Pác Bó…

Đến với mảnh đất biên cương phía Bắc của Tổ quốc, du khách còn được hòa mình vào không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, gặp gỡ những người dân bản địa thuần hậu, mến khách và khám phá nhiều làng nghề độc đáo, mang đậm dấu ấn thời gian. Cao Bằng mùa nào cũng đẹp, mùa nào cũng chứa đựng bao điều thú vị làm say lòng lữ khách phương xa. Thế nhưng, có lẽ vẻ lãng mạn, bình yên khi đất trời vào thu lại khơi gợi cho người ta nhiều cảm xúc nhớ thương, bồi hồi hơn cả.

Khi mùa Thu đến, tiết trời dịu mát là thời điểm những cánh đồng lúa trĩu bông ở Đàm Thủy, Ngọc Côn, Trùng Khánh rực rỡ sắc vàng. Đây cũng là dịp lý tưởng để khám phá thác Bản Giốc vì làn nước trong xanh, yên ả, hòa quyện với mùa lúa chín dưới chân thác tạo thành bức họa miền biên viễn đẹp đến nao lòng. Từng đợt sóng nước tung bọt trắng xóa giữa một vùng thiên nhiên hùng vĩ, tráng lệ.

Du khách ghé chơi thung lũng Ngọc Côn sẽ choáng ngợp trước “biển vàng” mênh mông.

Du khách ghé chơi thung lũng Ngọc Côn sẽ choáng ngợp trước “biển vàng” mênh mông. Sắc thu phủ lên ruộng đồng thứ ánh sáng dịu dàng, ấm áp, nhất là trong khoảnh khắc bình minh và hoàng hôn. Buổi ban mai, trong không gian vẫn còn đẫm hơi sương, bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh huyền ảo của những tia nắng xuyên qua làn mây bồng bềnh, chiếu rọi bừng sáng cả một vùng rộng lớn. Dòng sông Quây Sơn uốn lượn như dải lụa mềm, ôm lấy sóng lúa dập dờn được nắng vàng rót mật. Bức tranh làng quê tràn đầy sức sống với núi non trập trùng hết lớp này đến lớp khác, những mảng màu của ruộng lúa, rặng tre, nếp nhà đan xen vào nhau. Khi chiều tà, không gian lảng bảng sương khói, sắc đỏ hồng ma mị trên nền trời. Xa xa vang vọng tiếng lá cây xào xạc, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng người gọi nhau đưa trâu về chuồng. Hoàng hôn chính là khoảnh khắc được nhiều nhiếp ảnh gia săn đón khi đến với nơi đây.

Du lịch Cao Bằng mùa Thu, ngoài việc tham quan tại các địa điểm nổi tiếng, du khách còn có cơ hội trải nghiệm hoạt động thu hoạch hạt dẻ cùng người dân địa phương. Vườn dẻ tập trung nhiều ở các xã: Đàm Thủy, Trùng Khánh… Những gốc dẻ cổ thụ to vài người ôm mới xuể, tán lá xanh đung đưa trong làn gió heo may. Lúc còn xanh, quả dẻ có lớp vỏ ngoài xù xì như quả chôm chôm, khi chín vỏ sẽ ngả màu vàng cháy. Không trèo lên cây hái như những loại quả khác, cách thu hoạch dẻ khá thú vị. Cây dẻ cao, quả nhiều gai, muốn thu hoạch phải chờ quả dẻ chín tự rụng xuống đất hoặc dùng sào tre móc cành rung cho quả dẻ chín rụng, để lộ những hạt nâu sậm căng tròn. Thưởng thức món hạt dẻ nướng ngọt bùi, nóng hổi ngay tại vườn sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ trên hành trình khám phá “xứ sở thần tiên”.

Một món quà mùa Thu không thể bỏ qua là cốm Cao Bằng, sản vật chắt lọc từ tinh túy của đất trời cùng với sự mộc mạc của đồng bào dân tộc Tày. Cốm được gói bởi lá chuối xanh nõn, buộc cọng rơm vàng còn thơm mùi lúa nếp. Hạt cốm dẹt, mỏng, dẻo ngọt, xanh nguyên màu lúa non; hương thơm dìu dịu, man mác đem đến cảm giác thật thư thái, bình yên. Trong cái se lạnh mùa Thu, ăn món cốm hạt dẻ thơm ngon, độc đáo, lắng nghe điệu Then, đàn tính thấy cuộc sống thêm vui tươi, thanh nhã.

Đã đến với mảnh đất Cao Bằng, bạn đừng bỏ qua cơ hội thưởng thức ẩm thực hấp dẫn tại đây. Văn hóa ẩm thực độc đáo với vô số món ăn dân dã đậm chất vùng cao mà du khách khi đã thử một lần thì không thể quên, đó là bánh cuốn Cao Bằng, vịt quay hay lạp sườn… Mỗi một món ăn đều được chế biến từ nguyên liệu tự nhiên cùng với gia vị truyền thống làm nổi bật lên món ăn thơm ngon hấp dẫn.

Mùa Thu là thời điểm Cao Bằng đẹp nhất trong năm. Hành trình khám phá các địa điểm du lịch Cao Bằng như thác Bản Giốc trong vắt giữa tiết trời thu trong lành, hồ Thang Hen hay động Ngườm Ngao vào mùa này chắc chắn sẽ mang lại nhiều cảm xúc khó quên, “đốn tim” du khách phương xa.