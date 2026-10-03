Hà Nội hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: BTC.

Chương trình gồm các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, phát động hưởng ứng, ký kết Quy chế phối hợp và giao lưu văn hóa với sự tham gia của nghệ nhân, nghệ sĩ, đồng bào các dân tộc đang sinh sống, hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, Hà Nội ký kết Quy chế phối hợp với 10 tỉnh, thành phố gồm: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, thành phố Huế và thành phố Cần Thơ về tổ chức các hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Biểu diễn văn nghệ tại sự kiện phát động.

Việc ký kết góp phần tăng cường liên kết giữa các địa phương trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện để các địa phương giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc tới người dân và du khách.

Trong hai ngày 3 và 4/10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra nhiều hoạt động trưng bày, biểu diễn, giao lưu và trải nghiệm văn hóa. Hà Nội giới thiệu không gian văn hóa Thăng Long - Hà Nội cùng 20 gian hàng quảng bá sản phẩm làng nghề, phố nghề, sản phẩm OCOP và các sản phẩm tiêu biểu của Thành phố.

Văn nghệ hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: BTC.

Người dân, du khách có cơ hội trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu giá trị văn hóa cùng nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng các dân tộc.

Tiếp nối hoạt động phát động, chương trình “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến 24/11/2026 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Đây là hoạt động nhằm tạo không gian kết nối, giao lưu, quảng bá văn hóa Việt Nam; khuyến khích người dân tham gia bảo tồn, thực hành, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Qua đó, góp phần phát huy vai trò của Hà Nội là trung tâm lớn về văn hóa của cả nước, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.