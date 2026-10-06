Quảng Ninh yêu cầu chấm dứt việc tự lập 'quỹ lớp' trong nhà trường

Cụ thể, ngày 6/10, Sở GD-ĐT TP Quảng Ninh phát thông tin thời gian gần đây, đơn vị nhận được một số phản ánh của người dân, cha mẹ học sinh về việc thu, sử dụng các khoản đóng góp được gọi là "quỹ".

Theo đó, Sở GD-ĐT TP Quảng Ninh đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu, các cơ sở giáo dục thực hiện đúng quy định đối với từng loại khoản thu, đóng góp.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Quảng Ninh. Ảnh: Phạm Công

Cụ thể, chỉ tổ chức thu dịch vụ thuộc danh mục được quy định, không đổi tên, tách khoản hoặc lập "quỹ" để thu ngoài danh mục.

Trước khi thu, cơ sở giáo dục phải có kế hoạch, dự toán riêng cho từng dịch vụ, xác định rõ đối tượng sử dụng, nội dung chi, nguồn kinh phí hỗ trợ và mức thu. Nhà trường không thu trùng nội dung đã được ngân sách hoặc nguồn khác chi trả, không thu đối với học sinh không đăng ký, không sử dụng dịch vụ.

Đối với kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, kinh phí lớp hình thành từ ủng hộ tự nguyện và tài trợ hợp pháp. Không ấn định mức ủng hộ bình quân, mức tối thiểu hoặc giao chỉ tiêu.

Nhà trường, giáo viên chủ nhiệm không dùng danh nghĩa ban đại diện để thu hộ khoản trái quy định, không coi việc phụ huynh quản lý tiền là lý do để bỏ qua trách nhiệm của giáo viên, nhà trường.

Văn cũng nêu rõ, người đứng đầu cơ sở giáo dục rà soát toàn bộ khoản thu đã thông báo, đang thu và đã thu từ đâu năm học 2026-2027.

Chấm dứt việc tự lập "quỹ lớp", "quỹ trường", "quỹ hoạt động", "quỹ khen thưởng", "quỹ khuyến học" hoặc tên gọi khác để thu từ cha mẹ học sinh.

Ngành Giáo dục Quảng Ninh yêu cầu chấm dứt việc tự lập "quỹ lớp", "quỹ trường", "quỹ hoạt động", "quỹ khen thưởng", "quỹ khuyến học". Ảnh: Phạm Công

Hiệu trưởng không chỉ đạo, gợi ý hoặc để giáo viên, ban đại diện đứng ra vận động thay nhà trường nhằm né tránh trách nhiệm.

Cơ sở giáo dục kiểm tra, lập biên bản xác định khoản thu, người thu, người quản lý, số tiền đã thu, đã chi, người đã nộp và trách nhiệm liên quan.

UBND các xã, phường, đặc khu và cơ sở giáo dục gửi báo cáo kết quả về Sở GD-ĐT TP Quảng Ninh trước ngày 15/10 và phải nêu rõ phạm vi rà soát, khoản thu phát hiện sai, số tiền, số người đã nộp, kết quả hoàn trả, trách nhiệm đã xử lý, nội dung còn tôn tại và thời hạn khắc phục.