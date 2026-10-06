Giữ vững truyền thống, chắc tay súng nơi biên giới

Quang cảnh không khí buổi tuyên truyền kỷ niệm 51 năm ngày truyền thống đơn vị.

Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu cùng ôn lại những dấu mốc trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Qua 51 năm, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ luôn bám địa bàn, gần dân, sát dân; thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, biển, đảo. Lực lượng cũng tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.

Phát huy truyền thống, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục đổi mới phương pháp công tác, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm tình hình, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường đối ngoại biên phòng, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.