Công an xã ở Quảng Trị hỗ trợ người dân tìm lại thân nhân sau 10 năm mất liên lạc

Công an xã Kim Ngân hỗ trợ anh Thân Trung Nhân đoàn tụ với gia đình sau 10 năm mất liên lạc. (Ảnh: Công an xã Kim Ngân)

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, Công an xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị phát hiện một người đàn ông có họ tên, đặc điểm và địa chỉ cư trú trùng khớp với anh Thân Trung Nhân (sinh năm 1977, trú tại thôn Phú Phong, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai), người đã mất liên lạc với gia đình từ năm 2016.

Phát hiện vụ việc, Công an xã Kim Ngân chủ động xác minh nhân thân, phối hợp trao đổi thông tin với Công an xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai để làm rõ lai lịch người đàn ông. Qua xác minh ban đầu, người này có nhiều đặc điểm phù hợp thông tin về anh Thân Trung Nhân mà gia đình cung cấp.

Công an xã Kim Ngân đã thông báo cho người thân anh Nhân biết sự việc, hướng dẫn gia đình đến địa phương làm thủ tục xác minh, tiếp nhận. Đồng thời, trước hoàn cảnh gia đình khó khăn lại ở xa, Ủy ban nhân dân xã Kim Ngân và Công an xã đã hỗ trợ kinh phí để thân nhân anh Nhân đến Quảng Trị làm thủ tục đón người thân trở về.

Ủy ban nhân dân và Công an xã Kim Ngân hỗ trợ kinh phí để thân nhân anh Nhân đến Quảng Trị làm thủ tục đón người thân trở về. (Ảnh: Công an xã Kim Ngân)

Ngày 6/10, ông Thân Trọng Tính (sinh năm 1969) và ông Thân Trọng Nghĩa (sinh năm 1989) cùng trú tại thôn Phú Phong, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai, đã đến Công an xã Kim Ngân làm việc. Qua đối chiếu thông tin, xác minh nhân thân và nhận diện trực tiếp, gia đình xác nhận người đàn ông ở Kim Ngân chính là anh Thân Trung Nhân. Tại thời điểm nhận ra người thân, sức khỏe anh Thân Trung Nhân ổn định, tỉnh táo, minh mẫn, không có dấu hiệu bất thường.

Theo trình bày của ông Thân Trọng Tính, năm 2016, anh Nhân đi làm công nhân tại một doanh nghiệp xi-măng ở tỉnh Quảng Nam rồi mất liên lạc với gia đình. Trong 10 năm qua, người thân nhiều lần tổ chức tìm kiếm thông qua các kênh thông tin đại chúng và trực tiếp tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Việc Công an xã Kim Ngân kịp thời phát hiện, xác minh, thông báo và phối hợp bàn giao người mất liên lạc đã giúp gia đình nhanh chóng đoàn tụ với người thân sau nhiều năm mong mỏi; đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và tận tụy của lực lượng Công an cấp xã trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, quản lý địa bàn và phục vụ nhân dân.