Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại phường Nùng Trí Cao

Đoàn kiểm tra hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại trụ sở phường Nùng Trí Cao.

Qua kiểm tra, công tác PCCC&CNCH tại phường được quan tâm triển khai thực hiện. Phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC&CNCH; phối hợp tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành PCCC&CNCH cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đại diện các tổ dân phố. Đội PCCC&CNCH cơ sở gồm 17 thành viên được thành lập, phân công nhiệm vụ; nội quy, phương án chữa cháy và CNCH được xây dựng; hồ sơ PCCC&CNCH được lập, quản lý theo quy định.

Đoàn kiểm tra thực tế hệ thống PCCC, các vị trí bố trí hộp chữa cháy, bình chữa cháy, tiêu lệnh và phương tiện phục vụ chữa cháy tại chỗ. Hệ thống PCCC tại trụ sở cơ bản được đầu tư đồng bộ.

Đoàn lưu ý phường tiếp tục quan tâm công tác kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ đối với bình chữa cháy; bổ sung thẻ theo dõi và phân công cụ thể cán bộ phụ trách. Đối với hệ thống máy bơm, cần tiếp tục kiểm tra, bảo dưỡng để duy trì khả năng hoạt động ổn định; đồng thời nghiên cứu bổ sung phương tiện chữa cháy tại khu vực nhà để xe.

Đề nghị phường hoàn thiện một số nội dung trong công tác quản lý PCCC&CNCH. Trong đó, chú trọng cập nhật đầy đủ dữ liệu, hoàn thiện hồ sơ theo từng năm; sớm tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng PCCC cơ sở; rà soát, hoàn thiện kế hoạch kiểm tra, thực tập phương án và chế độ báo cáo. Nội quy PCCC&CNCH cần được trình bày ngắn gọn, dễ nhận biết và niêm yết tại các vị trí phù hợp để cán bộ, công chức, người lao động thuận tiện theo dõi, thực hiện. Phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; tăng cường tự kiểm tra, chủ động rà soát các điều kiện an toàn PCCC; phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng tại chỗ, qua đó nâng cao khả năng xử lý tình huống ngay từ cơ sở.