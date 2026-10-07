Vận động người dân giao nộp vũ khí

Ngày 7/10, TAND TP. Hà Nội đã ra quyết định ngày 26/10 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.