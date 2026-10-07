Vận động người dân giao nộp vũ khí
Qua công tác vận động, ngày 6-10, Công an xã Thăng An cho biết, đã tiếp nhận 1 khẩu súng ngắn và 2 dao tự chế do người dân tự nguyện giao nộp.
Việc người dân chủ động giao nộp vũ khí, công cụ nguy hiểm góp phần phòng ngừa tội phạm, hạn chế nguy cơ phát sinh các vụ việc phức tạp về ANTT, bảo đảm an toàn cho cộng đồng. Công an xã đề nghị người dân không tàng trữ, chế tạo, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Khi đang quản lý hoặc phát hiện các loại vũ khí, công cụ nguy hiểm, người dân cần chủ động liên hệ Công an xã để được hướng dẫn và tiếp nhận theo quy định.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/van-dong-nguoi-dan-giao-nop-vu-khi-post359043.html