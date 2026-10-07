Lai Châu cảnh báo thủ đoạn mạo danh lực lượng Quản lý thị trường để lừa đảo

Cảnh giác với cuộc gọi thông báo 'sắp kiểm tra'

Ngày 7/10, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lai Châu phát đi cảnh báo về tình trạng mạo danh lực lượng Quản lý thị trường nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, trục lợi, gây ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh cũng như uy tín của lực lượng chức năng trên địa bàn.

Lai Châu cảnh báo thủ đoạn mạo danh lực lượng QLTT để lừa đảo. Ảnh minh họa

Thông thường, thủ đoạn của các đối tượng là đánh vào tâm lý e ngại của chủ cơ sở kinh doanh khi nghe thông tin liên quan đến kiểm tra, xử lý vi phạm. Sau khi tự xưng là cán bộ, công chức Quản lý thị trường, đối tượng có thể thông báo cơ sở nằm trong diện kiểm tra, yêu cầu cung cấp thông tin, hồ sơ liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc đưa ra những yêu cầu bất thường nhằm tạo áp lực.

Sau đó gợi ý chủ cơ sở chuyển tiền vào tài khoản được cung cấp để "không bị kiểm tra", "được bỏ khỏi danh sách" hoặc giảm nhẹ việc xử lý. Đây là dấu hiệu điển hình mà các đơn vị Quản lý thị trường nhiều lần cảnh báo.

Cơ quan Quản lý thị trường khẳng định, việc lợi dụng danh nghĩa công chức, lực lượng chức năng để đe dọa, vòi vĩnh hoặc yêu cầu chuyển tiền nhằm né tránh kiểm tra là hành vi trái pháp luật.

Do đó, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh khi nhận được cuộc gọi tự xưng là cán bộ Quản lý thị trường cần bình tĩnh xác minh thông tin, không vội thực hiện yêu cầu của người gọi. Đặc biệt, tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, không cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc các dữ liệu quan trọng khi chưa xác định được danh tính và thẩm quyền của người liên hệ.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường, cơ sở kinh doanh cần lưu lại số điện thoại, nội dung trao đổi, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc các tài liệu liên quan để phản ánh tới cơ quan Quản lý thị trường hoặc cơ quan Công an gần nhất, theo số điện thoại đường dây nóng công khai trên các cổng thông tin.

Phương thức cũ tiếp tục tái diễn

Thực tế cho thấy, tình trạng mạo danh lực lượng Quản lý thị trường để lừa đảo không chỉ xuất hiện tại Lai Châu mà đã được ghi nhận ở nhiều địa phương. Điểm chung là các đối tượng đều lợi dụng tâm lý e ngại bị kiểm tra, xử phạt của hộ kinh doanh để gây sức ép, từ đó tìm cách chiếm đoạt tiền.

Ngày 14/9/2026, Đội Quản lý thị trường số 4, Chi cục Quản lý thị trường Đồng Nai phát cảnh báo sau khi ghi nhận một số trường hợp giả danh công chức Quản lý thị trường liên hệ với doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại lạ, yêu cầu cung cấp thông tin, giấy tờ và đưa ra đề nghị chuyển tiền để tránh bị kiểm tra, xử lý.

Theo cơ quan Quản lý thị trường Đồng Nai, hành vi này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại tài sản cho người dân, doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và uy tín của lực lượng chức năng. Các tổ chức, cá nhân được khuyến cáo kịp thời phản ánh, tố giác khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Trước đó, tháng 10/2025, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng cũng tiếp nhận phản ánh về việc một số người tự xưng là công chức Quản lý thị trường hoặc thành viên đoàn kiểm tra liên ngành. Sau khi thông báo cơ sở thuộc diện kiểm tra, các đối tượng gợi ý chuyển tiền "bồi dưỡng" để được đưa ra khỏi danh sách.

Tại Lai Châu, hình thức lừa đảo tương tự từng được cảnh báo từ tháng 5/2023. Khi đó, một số đối tượng gọi điện cho các cơ sở kinh doanh, tự nhận là công chức Quản lý thị trường, thông báo kế hoạch kiểm tra rồi yêu cầu chuyển tiền để không tiến hành kiểm tra.

Các vụ việc cho thấy "kịch bản" mạo danh cơ quan chức năng đã tồn tại nhiều năm và liên tục tái diễn với những biến tướng khác nhau. Thay vì chỉ sử dụng một cách tiếp cận, các đối tượng có thể kết hợp gọi điện, yêu cầu cung cấp hồ sơ, tạo áp lực về nguy cơ xử phạt hoặc đưa ra những đề nghị mang tính "thỏa thuận" nhằm khiến người kinh doanh mất cảnh giác.