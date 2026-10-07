Điều tra vụ người đàn ông tử vong dưới ao nước trong vườn mít

Công an xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ nguyên nhân một người đàn ông được phát hiện tử vong dưới ao nước trong vườn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h20 ngày 5/10/2026, chị T.T.Y.N. (ngụ ấp 5, xã Mỹ Thành) đi công việc về nhà nhưng không thấy cha chồng là ông P.C.T. (sinh năm 1973) ở nhà.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Qua kiểm tra camera an ninh, người thân phát hiện vào khoảng 9h30 cùng ngày, ông T. đi ra khu vực vườn mít nhưng sau đó không thấy trở về nên tổ chức tìm kiếm xung quanh.

Đến khoảng 12h20, người thân phát hiện ông T. đã tử vong dưới ao nước trong vườn mít và đưa thi thể nạn nhân về nhà, đồng thời thông báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành các bước khám nghiệm, xác minh vụ việc.

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện khu vực khung sắt dùng để lắp mô tơ trong vườn có dấu hiệu nghi rò rỉ điện.