Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, ngày 21/11, giới chức bang Manipur xác nhận số người tử vong trong vụ nghi ngộ độc rượu tại huyện miền núi Chandel đã tăng lên 13, trong khi 346 người phải nhập viện kể từ ngày 18/11. Phần lớn nạn nhân sinh sống tại khu vực Chakpikarong và các làng lân cận.

Nhiều bệnh nhân xuất hiện triệu chứng chóng mặt, đau bụng, nôn mửa và suy giảm thị lực, trong đó một số trường hợp nghiêm trọng phải chạy thận nhân tạo.

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, Thủ hiến bang Manipur Yumnam Khemchand Singh ngày 20/11 đã trực tiếp kiểm tra công tác điều trị tại hai bệnh viện Shija và Babina ở thủ phủ Imphal. Chính quyền bang huy động thêm các đội phản ứng nhanh, bác sĩ chuyên khoa, thuốc men và trang thiết bị y tế đến huyện Chandel, đồng thời tổ chức phương tiện vận chuyển bệnh nhân từ những khu vực miền núi xa xôi đến các cơ sở điều trị tuyến trên.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy số rượu nghi gây ngộ độc có thể xuất phát từ khu vực Sugnu, thuộc huyện Kakching lân cận. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành các xét nghiệm y khoa và giám định khoa học để xác định chính xác nguyên nhân. Thủ hiến Yumnam Khemchand Singh yêu cầu khẩn trương làm rõ nguồn cung cấp rượu, xác định trách nhiệm của các cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Chính quyền huyện Chandel cũng ban hành cảnh báo y tế, khuyến cáo người dân không sử dụng rượu tự nấu hoặc các sản phẩm không rõ nguồn gốc, đồng thời yêu cầu những người có biểu hiện bất thường sau khi uống rượu lập tức đến cơ sở y tế. Nhà chức trách đặc biệt lưu ý những người từng sử dụng rượu từ cùng nguồn cung cấp cần chủ động kiểm tra sức khỏe, ngay cả khi chưa xuất hiện triệu chứng ngộ độc.

Vụ việc tại Manipur tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lưu hành rượu giả, rượu pha cồn công nghiệp tại Ấn Độ. Methanol là hóa chất có độc tính cao, có thể gây tổn thương thần kinh, suy giảm thị lực, suy đa tạng và tử vong nếu người sử dụng không được cấp cứu kịp thời.

Trước đó, tháng 9/2026, bang Nagaland, giáp Manipur, cũng ghi nhận 20 trường hợp tử vong nghi liên quan đến rượu giả tại hai huyện Tuensang và Mokokchung. Đặc biệt, vụ ngộ độc rượu chứa methanol tại bang Tamil Nadu hồi tháng 6/2024 đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người.

Các vụ việc liên tiếp cho thấy những thách thức dai dẳng trong công tác quản lý thị trường rượu và kiểm soát các đường dây sản xuất, phân phối đồ uống có cồn trái phép tại quốc gia Nam Á này.