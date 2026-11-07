Giăng lưới bắt 'cọp đen'

Kế hoạch giăng lưới hoàn hảo

Ngày 27/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 20 đối tượng liên quan nhóm “giang hồ mạng Cọp đen”, để điều tra về các hành vi: “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” do Đào Ngọc Giàu cầm đầu.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, đầu tháng 10/2026, Công an TP Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng sử dụng trang mạng xã hội có hàng triệu lượt xem và chia sẻ, phát tán loạt các phim ngắn không được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép, có nội dung chứa đựng các hành vi cổ xúy bạo lực, lối sống theo kiểu “giang hồ”, coi thường pháp luật. Trước thực trạng trên, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai đã giao Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các phòng và đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tập trung đấu tranh, triệt phá.

Đại tá Lê Vấn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự chủ trì cuộc họp lên kế hoạch đấu tranh, triệt phá băng nhóm của Giàu

Nhận nhiệm vụ, Đại tá Lê Vấn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự đã tập hợp tất cả các các đơn vị nghiệp vụ trong Công an thành phố tham dự cuộc họp khẩn cấp để xây dựng kế hoạch phá án. Tất cả các đơn vị thống nhất phân công trinh sát phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an rà soát trên không gian mạng để nhanh chóng tìm ra những tài khoản ẩn danh có nhiều nghi vấn nhất; phối hợp với Công an các phường, xã rà soát thực tế trên toàn địa bàn nhằm truy ra danh tính những đối tượng núp sau tài khoản ẩn danh.

Sau gần một tuần làm việc không ngừng nghỉ, các đơn vị phối hợp đã lần ra được đối tượng cầm đầu băng nhóm này chính là Đào Ngọc Giàu (còn gọi là Cọp đen) sinh năm 1993, ngụ phường Phước Tân, TP Đồng Nai. Bí mật lần theo các mối quan hệ của Giàu, trinh sát xác định được nhân thân của 19 đối tượng khác, trong đó có Nguyễn Hoàng Việt (Việt Nguyễn) sinh năm 1982, ngụ phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai; Diệp Quốc Tuấn (Diệp Tuấn) sinh năm 1987, quê tỉnh Vĩnh Long và Trần Văn Ân (đã chết) là những mắt xích quan trọng phục vụ đắc lực cho Giàu. Ngoài ra, còn có 16 đối tượng chuyên vào vai giang hồ đường phố. Tuy nhiên, các đối tượng không ở tập trung một chỗ, mà thuê nhà ở nhiều địa điểm khắp TP Hồ Chí Minh làm nơi tá túc nên cần phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh hỗ trợ truy bắt.

Đêm 12/10/2026, nhận thông tin từ các mũi trinh sát địa bàn báo về, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an TP Đồng Nai đã chỉ đạo cho các phòng Cảnh sát hình sự, An ninh mạng, Cảnh sát cơ động huy động trên 100 cán bộ chiến sĩ chia thành 15 tổ công tác phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh và các đơn vị thuộc Cục Cảnh sát hình sự, Cục kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an đồng loạt xuất kích ập vào 10 địa điểm ở TP Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh bắt giữ 10 đối tượng.

Trong số những điểm bị bao vây, có đối tượng phát hiện Công an nên tìm cách nhảy sang lan can nhà khác để chạy trốn, nhưng tất cả đều nằm trong dự tính của các trinh sát nên bị bắt ngay sau đó. Cơ quan Công an khám xét khẩn cấp 4 địa điểm là nơi ở của Giàu, Tuấn, Việt, thu giữ 2 khẩu súng ngắn ổ xoay, nhiều loại hung khí như đao, mã tấu, kiếm… cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất phim ngắn mang nội dung khích động bạo lực. Đến trung tuần tháng 10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã bắt đối tượng thứ 20 trong băng nhóm của Giàu và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Điều tra viên lấy lời khai đối với Đào Ngọc Giàu

Tại cơ quan Công an, các đối tượng: Đào Ngọc Giàu, Nguyễn Hoàng Việt, Diệp Quốc Tuấn khai nhận, cuối năm 2019, sau khi cắt ghép hình ảnh, tạo dựng phim ngắn mang tính bạo lực tung lên mạng được hàng ngàn lượt người theo dõi, đặc biệt là giới trẻ nên Giàu nảy sinh ý định tự sản xuất để kiếm lợi nhuận từ các nền tảng mạng xã hội có trả phí quảng cáo, đồng thời đánh bóng tên tuổi “giang hồ mạng”.

Ngay lập tức, Giàu đã rủ những người bạn thân là Việt, Tuấn và Trần Văn Ân (đã chết) đến phòng trọ của mình bàn bạc và tất cả nhanh chóng thống nhất để Giàu viết kịch bản, Ân đạo diễn, còn Việt và Tuấn tìm các đối tượng từng hoạt động phạm tội theo kiểu xã hội đen, xăm trổ đầy mình tham gia đóng phim. Có được bộ sậu ưng ý, các đối tượng lập tức thực hiện việc quay phim tại nhiều địa điểm thuộc TP Đồng Nai và một số địa bàn lân cận có bối cảnh phù hợp với kịch bản rồi cho ra lò loạt các phim ngắn “Ơn nghĩa giang hồ” (4 tập), “Thành phố Sói” (3 tập), “Ơn đền oán trả” (2 tập), “Khu tao sống” (2 tập), “Hồng lửa”… Các đối tượng đã đăng tải trên mạng xã hội Youtube, Facebook, Tiktok câu “view”, câu “like”.

Để đánh vào tâm lý người xem, nhất là giới trẻ, thanh thiếu niên, các đối tượng đã tập trung lựa chọn nội dung chủ đề các phim ngắn chứa đựng yếu tố phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục, tô đậm hình tượng “đại ca”, đề cao sức mạnh bạo lực, sự liều lĩnh, sử dụng ngôn ngữ thô tục, chửi thề phản cảm, xúc phạm trực tiếp đến danh dự, nhân phẩm con người và cách hành xử coi thường pháp luật.

Súng và hung khí trong vụ án đã thu giữ

Lối diễn xuất và lời thoại cổ xúy nếp sống vô văn hóa, lối sống bạo lực, “giang hồ”, tệ nạn xã hội, tranh giành địa bàn bảo kê, đánh bạc sử dụng đạo cụ là đao, kiếm, súng để thanh trừng giữa các băng nhóm “giang hồ”. Sau khi biên tập, các phim được đăng tải kèm những từ khóa như “Phim xã hội đen”, “Phim về giang hồ hay nhất”, “Anh em xã hội”, đồng thời chia sẻ qua nhiều tài khoản cá nhân nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận, trong đó một số tập phim thu hút hơn 4 triệu lượt xem...

Hiểm họa khi cái ác “khoác áo” người hùng

Sự nguy hiểm của loại tội phạm này không chỉ dừng lại ở những hành vi vi phạm pháp luật như đánh người, đòi nợ thuê, bảo kê, mà nằm ở khả năng lan truyền và độc hại hóa không gian mạng thông qua việc bình thường hóa bạo lực và hành vi lệch chuẩn. Những cảnh dàn hàng ngang đi giải quyết mâu thuẫn, những lời chửi bới tục tĩu thách thức các băng nhóm khác, và việc sử dụng vũ lực được mô tả như một cách giải quyết vấn đề nhanh gọn, xuất hiện với tần suất dày đặc và nhận được hàng triệu lượt tương tác vô tình tạo ra cảm giác "bình thường".

Người xem, đặc biệt là người trẻ, dần mất đi sự nhạy cảm trước cái ác, coi hành vi cậy thế đông người, sử dụng vũ lực là điều hiển nhiên trong cuộc sống. Đáng sợ hơn, nhóm này đã đánh tráo khái niệm “đạo đức” bằng cách xây dựng hình ảnh các chiêu trò từ thiện, giúp đỡ người nghèo hay bảo vệ kẻ yếu để che đậy các hoạt động phi pháp. Chúng xây dựng một hệ giá trị đạo đức giả tạo mang tên “nghĩa khí giang hồ”, “sống chết có nhau”, “trọng chữ tín” khiến cho người xem mà đặc biệt là giới trẻ tung hô là "người hùng" chỉ vì trích một phần tiền bất chính đi làm từ thiện hoặc lên mạng nói vài câu đạo lý về tình anh em.

Ngoài ra, bằng việc công khai thách thức nhau, tổ chức những cuộc "hẹn gặp" giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí “nóng” ngay trên sóng livestream, các đối tượng gieo rắc suy nghĩ rằng luật pháp không thể can thiệp, và quyền lực thuộc về kẻ có nhiều "đàn em", nhiều hung khí và nhiều lượt theo dõi nhất. Điều này trực tiếp làm suy giảm niềm tin của một bộ phận người dân vào sự nghiêm minh của pháp luật, có thể khiến một bộ phận thanh thiếu niên tiếp nhận sai lệch về nhận thức, xem nhẹ pháp luật và để bảo vệ mình khi bị bắt nạt, các em không nói với cha mẹ, không trình báo cơ quan Công an, mà tụ tập với nhau thành từng nhóm, trang bị hung khí giống như trên phim ngắn để giải quyết mâu thuẫn.

Mỗi năm, Công an TP Đồng Nai đã xử lý hàng chục vụ việc băng nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn, trong đó phần lớn là ngăn chặn từ sớm khi chưa xảy ra ẩu đả, số ít còn lại cũng kịp thời giải tỏa không để ẩu đả gây thương tích nặng.

Ngày 30/10, Công an TP Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 20 đối tượng liên quan đến vụ mang dao phóng lợn, mã tấu, tuýp sắt... di chuyển qua nhiều tuyến đường để giải quyết mâu thuẫn, khiến 2 người bị thương. Gần đây nhất là vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 12/10/2026, do phát sinh mâu thuẫn cá nhân từ trước, nhóm của Nguyễn Thanh Phong, ngụ ấp Phú Hiệp, xã Định Quán và nhóm của Nguyễn Thanh Tú, sinh năm 2006, ngụ xã Phú Vinh đã lên mạng xã hội rủ thêm nhiều thanh niên ở các xã Phú Hòa, Phú Vinh, Tân Phú, La Ngà để gặp gỡ, giải quyết mâu thuẫn.

Rạng sáng 12/10/2026, nhóm của Tú gồm nhiều đối tượng đi trên 9 xe mô tô, mang theo dao, mã tấu, tuýp sắt, cây chĩa... xuất phát từ xã Định Quán, di chuyển qua các tuyến đường liên ấp và Quốc lộ 20 đến khu vực Xóm Chùa, ấp Phú Hiệp truy đuổi, tấn công nhóm thanh niên do Phong cầm đầu. Nhận tin báo, Công an xã Định Quán phối hợp với Trung tâm điều hành tác chiến, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai và Công an các xã Phú Vinh, Phú Hòa, Thanh Sơn triển khai lực lượng truy xét và nhanh chóng bắt giữ các đối tượng, thu giữ phương tiện và hung khí.

Qua vụ việc trên, Công an TP Đồng Nai khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội; không chia sẻ, bình luận hoặc tiếp tay lan truyền các nội dung sai sự thật, phản cảm, có dấu hiệu vi phạm pháp luật chỉ vì tò mò hoặc muốn tăng tương tác. Khi phát hiện nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân nên lưu giữ thông tin liên quan và báo cho cơ quan Công an để xác minh, xử lý theo quy định.