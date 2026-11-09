Xử phạt hàng loạt cơ sở thẩm mỹ, nha khoa, phòng khám vi phạm

Theo thông tin từ Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, qua công tác kiểm tra, giám sát hoạt động hành nghề y, dược tư nhân từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11/2026, Phòng Kiểm tra - Pháp chế đã kiểm tra, phát hiện và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 cơ sở và cá nhân vi phạm với tổng số tiền hơn 280 triệu đồng, kèm theo nhiều hình thức xử phạt bổ sung nghiêm khắc.

Trang mạng xã hội của Công ty CP Healthcare YBL - Phòng khám Đa khoa Vạn Thành Sài Gòn.

Cụ thể, mức phạt cao nhất trong đợt này là 80 triệu đồng thuộc về Chi nhánh Công ty CP Healthcare YBL - Phòng khám Đa khoa Vạn Thành Sài Gòn (địa chỉ tại 306 Độc Lập, khu phố Quảng Phú, phường Phú Mỹ). Cơ sở này đã có hành vi cung cấp dịch vụ KCB không đúng phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép.

Ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng còn tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề KCB (do Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cấp ngày 1/11/2013) trong thời hạn 1 tháng.

Tiếp đến, Địa điểm kinh doanh Nha khoa 5S - Lê Văn Thọ thuộc Công ty Cổ phần 5S Sài Gòn (tại 60 Lê Văn Thọ, phường Thông Tây Hội) bị xử phạt 70 triệu đồng. Đơn vị này đã thực hiện hành vi quảng cáo dịch vụ KCB khi chưa có giấy phép hoạt động theo quy định, đồng thời bị buộc tháo gỡ, xóa toàn bộ nội dung quảng cáo vi phạm.

Địa điểm kinh doanh Nha khoa 5S - Lê Văn Thọ thuộc Công ty Cổ phần 5S Sài Gòn bị xử phạt 70 triệu đồng.

Trong lĩnh vực dược, Công ty Cổ phần Tập đoàn Y Dược Phytolife (239 Trần Phú, phường An Đông) bị xử phạt tổng cộng hơn 67,3 triệu đồng (bao gồm tiền phạt và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp hơn 2,3 triệu đồng).

Đối với lĩnh vực thẩm mỹ, Công ty TNHH Một thành viên Paragon Premium Aesthetic Services (tầng 4, số 83B Hoàng Sa, phường Tân Định) bị xử phạt 48 triệu đồng. Cơ sở này bị phát hiện sử dụng người hành nghề không có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề KCB và người hành nghề không đăng ký hành nghề theo quy định.

Cơ sở bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động KCB trong thời hạn 2 tháng; người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở cũng bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 1 tháng.

Ngoài ra, cá nhân ông Bùi Hồng Nhựt (địa chỉ tại 656/45 Cách Mạng Tháng 8, phường Nhiêu Lộc) cũng bị xử phạt 15 triệu đồng. Ông Nhựt đã thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, can thiệp có xâm nhập cơ thể mà không được sự đồng ý bằng văn bản của người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh. Ông Nhựt đồng thời bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề (do Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cấp) trong thời hạn 3 tháng.