Vụ xả súng tại Ba Lan: Nghi phạm tử vong, phát hiện thêm 3 thi thể

Quang cảnh bên ngoài Bệnh viện Đại học Krakow, nơi điều trị cho các nạn nhân bị thương trong vụ xả súng tại thành phố Krakow, Ba Lan, ngày 7/11/2026. (Ảnh: PAP/TTXVN phát)

Cảnh sát Ba Lan cho biết nghi phạm gây ra vụ xả súng nghiêm trọng hôm 7/11 vừa qua ở thành phố Krakow, miền Nam nước này, đã tử vong tại bệnh viện.

Giới chức Ba Lan nhận định đây là vụ xả súng hàng loạt gây thương vong nghiêm trọng chưa từng xảy ra tại quốc gia Trung Âu này.

Thông báo của Chính phủ Ba Lan cho biết nghi phạm Michal O., (24 tuổi), đã tử vong tại bệnh viện ngày 9/11. Đối tượng bị cảnh sát bắn và bắt giữ chỉ vài phút sau khi bất ngờ nổ súng vào đám đông tại quảng trường trung tâm của thành phố Krakow.

Trước đó, Bộ Nội vụ Ba Lan cho biết nghi phạm đến từ thị trấn Ostrowiec Swietokrzyski ở Đông Nam nước này, có thể bị ảnh hưởng bởi tư tưởng cực hữu, song không đưa ra thông tin cụ thể.

Cùng ngày 9/11, Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan Waldemar Zurek khẳng định cuộc điều tra vẫn tiếp tục cho dù nghi phạm tử vong, nhằm xác định đối tượng hành động một mình hay chịu sự tác động, xúi giục của một tổ chức nào đó.

Trả lời đài phát thanh Radio Zet của Ba Lan, Bộ trưởng Waldemar Zurek cho biết các cơ quan chức năng đang thu thập chứng cứ, đồng thời kêu gọi dư luận thận trọng, tránh đưa ra những nhận định khi vụ việc chưa được làm sáng tỏ.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ Nội vụ Ba Lan cho biết trên trang phục của nghi phạm có nhiều biểu tượng khác nhau và các cơ quan chức năng đang từng bước kiểm tra và xác định ý nghĩa của những biểu tượng này.

Bộ trưởng Tư pháp Zurek cho biết chính phủ sẽ rà soát các quy định về điều kiện cấp giấy phép sở hữu súng sau thảm kịch này.

Theo các công tố viên, cả nghi phạm và cha của đối tượng đều có giấy phép sử dụng súng. Nhiều khẩu súng đã được phát hiện tại căn hộ của gia đình và trong ôtô của nghi phạm.

Về những nạn nhân trong vụ việc, ngoài những người thiệt mạng, Thống đốc tỉnh Krakow, ông Krzysztof Kleczar cho biết hiện vẫn còn 15 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Trong số này, tình trạng sức khỏe của 14 người ổn định, trong khi một cảnh sát tham gia khống chế nghi phạm đang trong tình trạng nguy kịch.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát còn phát hiện thi thể cha mẹ và em gái 21 tuổi của nghi phạm tại nhà riêng ở thị trấn nói trên cũng vào ngày 7/11.

Giới chức Ba Lan nhận định nhiều khả năng nghi phạm đã sát hại ba người thân trước khi thực hiện vụ xả súng ở Krakow. Nếu được xác nhận, tổng số nạn nhân thiệt mạng trong hai vụ việc sẽ lên tới 9 người./.