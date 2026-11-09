Khống chế kịp thời vụ cháy cơ sở kinh doanh ăn uống tại Quảng Ninh​

Ngay sau khi nhận tin báo từ Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 (Công an tỉnh Quảng Ninh), lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ phối hợp với Trung tâm Cấp cứu mỏ - Vinacomin đã nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng 4 xe chữa cháy và 2 xe tiếp nước đến hiện trường triển khai phương án dập lửa. Các lực lượng Công an phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường Hạ Long và lực lượng tại chỗ cũng có mặt phối hợp phân luồng giao thông, khoanh vùng bảo vệ an toàn khu vực xung quanh.

Theo thông tin cung cấp ban đầu từ chủ cơ sở, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, chủ quán không có mặt tại hiện trường, bên trong chỉ có các nhân viên. Nghi vấn trong quá trình thuê thợ thi công hàn xì xử lý hệ thống ống hút mùi phía sau nhà đã xảy ra sự cố chập cháy điện, làm bùng phát ngọn lửa từ bức tường xốp phía sau nhà. Do có nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng lan rộng và ảnh hưởng sang các hộ kinh doanh, hộ dân lân cận. Phát hiện sự việc, các nhân viên trong quán đã kịp thời hô hoán và sơ tán ra ngoài an toàn. Hai nhân viên hàn xì cũng rời đi khi xảy ra cháy.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 16 giờ 9 phút cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế, các lực lượng phòng cháy chữa cháy tiếp tục xử lý các điểm cháy âm ỉ, đến khoảng 17 giờ đã dừng công tác dập lửa. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, hỏa hoạn đã gây hư hỏng nhiều tài sản của cơ sở kinh doanh ăn uống và ảnh hưởng đến các nhà xung quanh, đặc biệt là nhà hàng xóm giáp ranh phía bên tay trái bị thiệt hại khá nặng về tài sản.

Hiện nguyên nhân chính thức của vụ việc cùng thống kê chi tiết thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.