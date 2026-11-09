Khởi tố người cha đánh đập hai con gái ruột dã man

Chiều 9/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tú (thường gọi là "Tú Lơ", sinh năm 1984, trú tại phường Hạc Thành) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Nguyễn Văn Tú khai nhận tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng hơn 11 giờ ngày 22/10, sau khi đón con gái là cháu N.T.V. (SN 2013) đi học về và chuẩn bị cơm nước, Tú gọi hai con là cháu N.B.N. (SN 2010) và N.T.V. ra ăn cơm.

Do hai cháu đang ở trong phòng đóng cửa dùng điện thoại, đến gần 14 giờ cùng ngày, thấy các con vẫn mải chơi, Tú nổi cơn thịnh nộ, dùng gậy đánh vào vùng mông cháu N.B.N.

Thấy chị bị đánh, cháu N.T.V. vào can ngăn thì bị Tú đánh vào cánh tay rồi kéo ra ngoài tiếp tục hành hung.

Chưa dừng lại ở đó, người cha nhẫn tâm quay vào phòng, dùng gậy đánh liên tiếp khiến cháu N.B.N. thương tích nặng.

Đến tối khi đi làm về, phát hiện các con bị thương, người vợ đã lập tức đưa hai cháu đi cấp cứu.

Vết thương do người cha bạo hành trên người cháu N.B.N. và cháu N.T.V.

Kết quả giám định pháp y xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu N.B.N. là 11% và cháu N.T.V. là 2%. Cả hai nạn nhân lúc xảy ra sự việc đều dưới 16 tuổi.

Được biết, Nguyễn Văn Tú là đối tượng cộm cán, có nhân thân xấu với nhiều tiền án, tiền sự về hành vi bạo lực. Cụ thể, năm 2006 đối tượng bị xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích; năm 2009 bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt 2 năm tù về cùng tội danh; đặc biệt, năm 2011 bị TANDTC tuyên phạt 13 năm tù giam về các tội "Giết người", "Cố ý gây thương tích" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.