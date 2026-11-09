Lĩnh 6 năm tù vì bán Methadone được cấp phát để điều trị nghiện

Lào Cai đối tượng bán Methadone được cấp phát điều trị nghiện, lĩnh 6 năm tù

TAND khu vực 6 - Lào Cai xét xử hai bị cáo Nguyễn Thành Chung (SN 1980, trú xã Bảo Thắng) và Đỗ Tiến Thành (SN 1993, trú xã Gia Phú). Chung bị truy tố về hai tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Thành bị truy tố về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

TAND khu vực 6 - Lào Cai tổ chức xét xử lưu động vụ án liên quan đến ma túy tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp dạy nghề và Giáo dục thường xuyên Lào Cai.

Theo hồ sơ vụ án, Chung tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại Trung tâm Y tế khu vực Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Ngày 8/6/2026, Chung được cấp 10 liều Methadone để mang về sử dụng theo chương trình điều trị ngoại trú.

Chiều 9/6, Đỗ Tiến Thành đến gặp Chung xin Methadone. Dù biết Thành không thuộc đối tượng được điều trị bằng thuốc thay thế này, Chung vẫn lấy một lọ thuốc được cấp phát rồi cùng Thành đến một ngôi nhà không có người ở tại thôn Tả Hà. Tại đây, Chung đưa thuốc cho Thành pha với nước cất, chia vào các xilanh; sau đó cả hai tự tiêm vào cơ thể.

Đến ngày 10/6, Thành tiếp tục tìm đến nhà Chung hỏi mua Methadone với giá 200.000 đồng. Chung đồng ý bán một lọ thuốc. Thành mang số Methadone mua được đến một nhà nghỉ tại thôn Tả Hà để sử dụng. Sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng thu thập mẫu vật, trưng cầu giám định. Kết luận giám định xác định có chất ma túy Methadone trong những mẫu liên quan.

Các bị cáo Nguyễn Thành Chung và Đỗ Tiến Thành.

Đáng chú ý, tại thời điểm phạm tội, Đỗ Tiến Thành đang trong thời hạn bị quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú, từ ngày 12/8/2025 đến ngày 12/8/2027. HĐXX xác định Thành hai lần sử dụng trái phép Methadone trong hai ngày 9 và 10/6/2026, nên áp dụng tình tiết tăng nặng “Phạm tội 2 lần trở lên”.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ và kết quả tranh tụng, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thành Chung 3 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và 3 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt chung 6 năm tù.

Bị cáo Đỗ Tiến Thành bị tuyên phạt 2 năm 3 tháng tù về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”. Tòa án đồng thời quyết định truy thu 200.000 đồng Chung có được từ việc bán Methadone, tịch thu tiêu hủy vật chứng liên quan.

Tàng trữ 0,237 gam heroin, bị tuyên 3 năm tù

Cùng ngày, TAND khu vực 6 - Lào Cai xét xử bị cáo Hoàng Văn Trang (SN 2005, trú tại phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Hoàng Văn Trang tại phiên tòa xét xử lưu động.

Sự việc xảy ra chiều 5/6/2026, Trang nảy sinh ý định mua heroin để sử dụng. Bị cáo liên hệ với Lự Quang Quảng qua ứng dụng Messenger, thỏa thuận mua ma túy với giá 800.000 đồng rồi đi xe khách từ phường Sa Pa đến xã Bảo Hà.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, tại khu vực Quốc lộ 279 thuộc thôn Bông, xã Bảo Hà, Trang nhận một bao thuốc lá bên trong có giấu gói heroin và giao tiền cho người bán. Trên đường trở về, khi đến khu vực phường Cam Đường, Trang bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang cùng tang vật. Kết luận giám định xác định số ma túy thu giữ là 0,237 gam heroin.

Tại phiên tòa, Trang thừa nhận hành vi phạm tội, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Tòa án nhận định việc tàng trữ heroin để sử dụng đã xâm phạm chế độ quản lý của Nhà nước về chất ma túy, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Xét bị cáo thành khẩn khai báo, không có tình tiết tăng nặng, HĐXX tuyên phạt Hoàng Văn Trang 3 năm tù theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự. Số heroin còn lại sau giám định bị tịch thu tiêu hủy; chiếc điện thoại sử dụng để liên hệ mua ma túy bị tịch thu sung ngân sách nhà nước.

HĐXX xét xử bị cáo Hoàng Văn Trang trong vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối với Lự Quang Quảng, người được xác định bán heroin cho Trang, cơ quan điều tra chuyển tài liệu, chứng cứ liên quan sang vụ án khác đang điều tra để tiếp tục xử lý theo quy định; không xem xét trách nhiệm của người này trong vụ án xét xử Trang.

Tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm ma túy

Hai phiên tòa lưu động cùng ngày khép lại với tổng mức hình phạt 11 năm 3 tháng tù đối với ba bị cáo. Qua các vụ án, có thể thấy những hệ lụy pháp lý nghiêm trọng từ việc mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, kể cả hành vi chuyển thuốc Methadone được cấp phục vụ điều trị cho người không thuộc diện điều trị theo quy định.

Phiên tòa thu hút sự quan tâm, chú ý của học sinh.

Việc đưa các vụ án ra xét xử lưu động tại cơ sở giáo dục góp phần đưa những quy định pháp luật và hậu quả của hành vi phạm tội đến gần hơn với người dân, học viên; qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy.