Xác minh vụ tài xế taxi bị hành hung sau va chạm giao thông

Hiện Công an xã Sơn Hòa đã mời những người liên quan đến trụ sở làm việc, đồng thời tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy để phục vụ công tác xác minh.

Theo trình báo của Công ty TNHH Vận tải Quý Thảo (xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk), vào khoảng 19 giờ 20 phút ngày 8/11, trên tuyến đường Trần Phú (xã Sơn Hòa), xe taxi do tài xế P.N.T điều khiển đã va chạm với một xe máy điện (không gắn biển kiểm soát) chở 3 người đều không đội mũ bảo hiểm. Sau va chạm, một người trên xe máy điện liên tiếp dùng tay đánh vào vùng mặt, mắt và mũi tài xế T., khiến nạn nhân chảy nhiều máu.

Cũng theo phản ánh của Công ty TNHH Vận tải Quý Thảo, nhóm người trên xe điện còn có hành vi đập phá xe taxi, làm hư hỏng phần ốp hông phía sau. Chiếc điện thoại iPhone của tài xế cũng bị họ đập, gây vỡ màn hình và móp thân máy. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe taxi có hành khách chứng kiến và dùng điện thoại quay lại diễn biến. Công ty cho biết đang lưu giữ video, sẵn sàng cung cấp bản gốc cho cơ quan công an phục vụ điều tra.

Sau vụ việc, tài xế taxi bị đa chấn thương, được đưa đến Bệnh viện Việt Mỹ Phú Yên để điều trị.

Liên quan đến vụ việc, đoạn clip ghi lại cảnh tài xế taxi bị một người trên xe máy điện liên tiếp đánh vào vùng mặt sau va chạm giao thông, đồng thời đập điện thoại của tài xế, đã lan truyền trên mạng xã hội. Vụ việc gây bức xúc trong dư luận khiến lực lượng Công an khẩn trương vào cuộc xác minh.

Hiện Công an xã Sơn Hòa tiếp tục xác minh nguyên nhân vụ va chạm và làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định.