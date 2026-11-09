Tìm thân nhân bé trai bị bỏ rơi ở Quảng Trị

Ngày 9/11, UBND xã Đồng Lê cho biết mới ban hành thông báo tìm cha, mẹ hoặc người thân của bé trai bị bỏ lại tại khu vực Trạm QB6, thôn Đồng Tiến, xã Đồng Lê.

Theo thông báo, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày 8/11, cha, mẹ hoặc người thân của cháu bé có thể đến liên hệ, nhận lại trẻ. Người đến nhận cần mang theo giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh quan hệ huyết thống để cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Hết thời hạn trên, nếu không có người thân đến nhận, địa phương sẽ tiến hành thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục liên quan cho trẻ theo quy định pháp luật.

Trong thời gian này, UBND xã Đồng Lê đã ban hành quyết định giao Phòng Văn hóa - Xã hội xã tiếp nhận, chăm sóc thay thế cháu bé từ ngày 8/11 đến 30/11/2026. Đơn vị này có trách nhiệm phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực Tuyên Hóa và các cơ quan liên quan tổ chức chăm sóc, bảo đảm an toàn cho trẻ.

Trước đó, Báo Pháp luật Việt Nam thông tin về việc người dân phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ lại trước cửa Trạm QB6, thôn Đồng Tiến. Bên cạnh cháu bé có giỏ đồ sơ sinh, bình sữa đã pha sẵn và mảnh giấy nhắn gửi mong có người giúp đỡ nuôi dưỡng.