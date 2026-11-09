Khởi tố, bắt tạm giam người cha bạo hành hai con gái ruột

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng hơn 11h ngày 22/10/2026, Tú đi đón con gái là cháu N.T.V. (sinh năm 2013) đi học về. Sau đó, Tú chuẩn bị cơm và gọi hai con gái là N.B.N. (sinh năm 2010) và N.T.V. ra ăn. Tuy nhiên, do cả hai cháu đang ở trong phòng, đóng cửa và sử dụng điện thoại nên chưa ra ăn cơm.

Nguyễn Văn Tú là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi bạo lực.

Đến gần 14h cùng ngày, thấy các con vẫn mải mê sử dụng điện thoại, Tú bực tức, lấy gậy đánh vào vùng mông cháu N.B.N. Thấy chị gái bị đánh, cháu N.T.V. chạy đến can ngăn nhưng cũng bị Tú dùng gậy đánh vào cánh tay. Sau đó, Tú kéo cháu V. ra ngoài, tiếp tục đánh nhiều phát vào vùng mông. Chưa dừng lại, Tú quay vào phòng, tiếp tục dùng gậy đánh liên tiếp vào người cháu N.B.N., khiến cả hai cháu bị thương.

Những vết thương trên cơ thể con gái do Nguyễn Văn Tú dùng gậy đánh.

Đến tối cùng ngày, vợ Tú đi làm về, phát hiện hai con bị thương nên lập tức đưa các cháu đến bệnh viện điều trị. Theo kết quả giám định pháp y, cháu N.B.N. bị tổn thương cơ thể 11%, cháu N.T.V. bị tổn thương cơ thể 2%. Thời điểm xảy ra vụ việc, cả hai cháu đều chưa đủ 16 tuổi.

Nguyễn Văn Tú đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, Nguyễn Văn Tú là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi bạo lực. Năm 2006, Tú bị xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích; năm 2009, bị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xử phạt 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Đến năm 2011, Tú tiếp tục bị Tòa án nhân dân tối cao tuyên phạt 13 năm tù về các tội giết người, cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Hiện, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tú để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.