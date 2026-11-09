Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo cập nhật sổ hộ khẩu điện tử

Thủ đoạn tinh vi này khiến nhiều người sa bẫy, vô tình tạo điều kiện cho kẻ gian chiếm quyền kiểm soát thiết bị và rút sạch tiền trong tài khoản ngân hàng.

​Theo thông tin phản ánh từ nhiều người dân, kẻ lừa đảo thường sử dụng các số điện thoại lạ gọi đến, tự xưng là cán bộ Công an phường.

Ảnh minh họa

Với lý do thông tin căn cước hay dữ liệu dân cư của phụ huynh hoặc con em cần phải "xác thực gấp", hoặc "cập nhật vào sổ hộ khẩu điện tử", đối tượng lừa đảo đề nghị người dân liên hệ với một "cán bộ phụ trách" qua số điện thoại do chúng cung cấp để được hướng dẫn giải quyết.

​Khi nạn nhân mắc bẫy và liên hệ lại, các đối tượng từng bước dẫn dụ truy cập vào những đường link trang web lạ, cài đặt ứng dụng giả mạo hoặc cung cấp mã OTP ngân hàng.

Ngay khi người dân thực hiện thao tác theo hướng dẫn, kẻ gian lập tức chiếm quyền kiểm soát thiết bị và thực hiện hành vi rút toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

​Trước tình hình diễn biến phức tạp trên, cơ quan chức năng phát đi cảnh báo khẩn cấp, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không làm theo yêu cầu từ các số điện thoại lạ tự xưng là cán bộ Công an hay cơ quan nhà nước.

Lực lượng Công an khẳng định không làm việc, không yêu cầu xác thực dữ liệu hay hướng dẫn cài đặt phần mềm qua điện thoại và mạng xã hội.

​Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng qua cuộc gọi và tin nhắn, đồng thời không nhấn vào đường link lạ hay cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.