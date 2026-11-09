Hộ kinh doanh Hà Nội đăng ký nhận hỗ trợ 30 triệu đồng qua iHanoi thế nào? | ATV ngày 9/11/2026
Bộ GD-ĐT chấn chỉnh bệnh thành tích trong đánh giá, xếp loại học sinh; Hà Nội hỗ trợ hộ kinh doanh đến 30 triệu đồng, đăng ký qua iHanoi; Hà Nội: Khởi tố vụ án sản xuất, tiêu thụ giò chả chứa hàn the tại chợ Xanh - Văn Quán; Triệt phá băng nhóm "giang hồ mạng" do "Hiệp đen" cầm đầu.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ho-kinh-doanh-ha-noi-dang-ky-nhan-ho-tro-30-trieu-dong-qua-ihanoi-the-nao-atv-ngay-9112026-post675049.antd