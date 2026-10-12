TPHCM tổng duyệt lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ

Sáng 12-10, tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM và Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7 phối hợp tổ chức tổng duyệt lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên.

Dự buổi tổng duyệt có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM; Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường trao đổi với các đơn vị liên quan về công tác tổ chức tại buổi tổng duyệt

Buổi tổng duyệt nhằm rà soát trình tự tổ chức, thống nhất phối hợp giữa các bộ phận, bảo đảm buổi lễ chính thức diễn ra trang nghiêm, đúng nghi thức, an toàn và chu đáo.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương, tưởng niệm những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Các lực lượng thực hành nghi thức, rà soát đội hình và trình tự tổ chức, thống nhất phương án phối hợp, bảo đảm từng khâu được triển khai chặt chẽ, đúng quy định.

Các lực lượng luyện tập cho lễ dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú

Theo Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, thời gian qua, Bộ Tư lệnh TPHCM đã phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung chuẩn bị, xây dựng và luyện tập đội hình phục vụ nghi lễ. Buổi tổng duyệt là bước rà soát quan trọng nhằm giúp các lực lượng nắm chắc nhiệm vụ, thống nhất trình tự thực hiện, kịp thời hoàn thiện những nội dung cần điều chỉnh.

Các lực lượng tập duyệt nghi thức dâng hoa, dâng hương

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Các lực lượng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kiểm tra kỹ công tác tổ chức, bảo đảm an toàn cho các hoạt động và đại biểu tham dự, góp phần để buổi lễ diễn ra với sự thành kính, trang nghiêm cao nhất.

Theo kế hoạch, lúc 7 giờ 30 ngày 14-10, lễ dâng hoa, dâng hương sẽ diễn ra tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên Lê Thị Riêng. Lễ viếng, truy điệu bắt đầu lúc 8 giờ cùng ngày. Sau đó, 731 hài cốt liệt sĩ được di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình). Lễ an táng dự kiến tổ chức lúc 10 giờ cùng ngày. Trong tổng số 731 hài cốt liệt sĩ được di quan, có 698 bộ hài cốt riêng lẻ và một bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt. Đoàn xe di chuyển trên hành trình khoảng 26km, qua các tuyến đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp và Xa lộ Hà Nội.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, đội danh dự thực hiện nghi thức di quan, đưa hài cốt các liệt sĩ đến những phần mộ đã chuẩn bị. Ban tổ chức tiến hành các nghi thức thu lồng kính, thu Quốc kỳ và hạ huyệt. Sau khi hoàn tất an táng, đại biểu và người dân dâng hương, rải hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Các đợt di chuyển và an táng tiếp theo được triển khai theo điều hành của Ban tổ chức, bảo đảm trang nghiêm, chu đáo và an toàn.

Các lực lượng tập duyệt nghi thức đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM

Bộ Tư lệnh TPHCM chủ trì công tác luyện tập, phối hợp chuẩn bị lực lượng và phương tiện di chuyển hài cốt liệt sĩ; Công an TPHCM phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn tại các địa điểm tổ chức và trên tuyến đường đoàn xe đi qua.

Nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM

Một số hình ảnh tại chương trình tổng duyệt >>>