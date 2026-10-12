Liên hoan Âm nhạc dân tộc quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2026 mang chủ đề 'Giai điệu phương Đông'

Các nghệ sĩ từ khoa Âm nhạc truyền thống, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh sẽ biểu diễn tại Liên hoan Âm nhạc dân tộc quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2026. (Ảnh: LINH BẢO)

Liên hoan được diễn ra nhằm góp phần xây dựng, quảng bá hình ảnh, những nét đẹp nghệ thuật âm nhạc truyền thống của các quốc gia trên thế giới và thúc đẩy tình hữu nghị giữa các bên.

Theo Ban tổ chức, liên hoan gồm các nội dung: Nói chuyện chuyên đề giới thiệu về nhạc cụ và âm nhạc truyền thống từng quốc gia; hòa nhạc giao lưu âm nhạc truyền thống Việt Nam và các nước.

Liên hoan năm nay có sự tham gia của các đơn vị đến từ Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines và Việt Nam.

Theo đó, đại diện cho Hàn Quốc là đoàn âm nhạc truyền thống Deobureo Sup. Deobureo Sup (thành lập từ năm 2014) là đoàn âm nhạc truyền thống tiêu biểu của Hàn Quốc trực thuộc Liên đoàn nghệ thuật Chungbuk, tuyển chọn thành viên là các nghệ sĩ âm nhạc dân tộc trẻ và tài năng. Hiện Deobureo Sup (với ý nghĩa "Cùng nhau tạo nên một khu rừng") là dàn nhạc truyền thống tư nhân hàng đầu Hàn Quốc với 34 nghệ sĩ trẻ tài năng.

Trong khi đó, đại diện cho Thái Lan tham dự liên hoan là khoa Âm nhạc truyền thống Thái Lan và Phương Đông, Trường đại học Âm nhạc Mahidol. Đại học Mahidol là một trong những đơn vị đào tạo hàng đầu tại Thái Lan và châu Á, đồng thời là trung tâm bảo tồn, nghiên cứu và phát triển âm nhạc truyền thống Thái Lan. Trường đại học Âm nhạc Mahidol đã đạt nhiều chuẩn kiểm định đào tạo và Quản lý chất lượng trong nước và châu Âu.

Với định hướng liên kết với các nước châu Á trong việc bảo tồn và phát triển âm nhạc truyền thống, trường đã thành lập Khoa Âm nhạc Truyền thống Thái Lan và Phương Đông, tích cực đầu tư cho các hoạt động biểu diễn, nghiên cứu với nhiều đối tác trong và ngoài nước.

Khoa Âm nhạc truyền thống, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn trong chương trình biểu diễn, giao lưu Nhã nhạc Việt Nam-Nhật Bản vào tháng 3/2026. (Ảnh: LINH BẢO)

Đại diện đến từ Philippines là nhóm hòa tấu Abelardo Rondalla, Trường Âm nhạc, Đại học Philippines . Đại học Philippines (University of the Philippines-UP) là đại học quốc gia của Philippines, giữ vai trò tiên phong trong giáo dục đại học, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng. Abelardo Rondalla là nhóm hòa tấu rondalla chuyên nghiệp với lực lượng nòng cốt gồm giảng viên và sinh viên Trường Âm nhạc thuộc Đại học Philippines, hoạt động dưới sự định hướng chuyên môn của Tiến sĩ Marie Jocelyn Marfil.

Với sứ mệnh bảo tồn và lan tỏa di sản âm nhạc Philippines thông qua hòa tấu rondalla, nhóm tích cực nghiên cứu, tổ chức hội thảo và biểu diễn các tác phẩm truyền thống lẫn đương đại, góp phần quảng bá giá trị âm nhạc Philippines trong nước và quốc tế.

Đại diện cho chủ nhà là khoa Âm nhạc truyền thống, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Được hình thành từ năm 1956 với tiền thân là ngành Quốc nhạc thuộc Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn, Khoa Âm nhạc Truyền thống tự hào là đơn vị đầu tàu trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị âm nhạc dân tộc tại khu vực phía nam.

Trải qua gần 70 năm hình thành và phát triển, Khoa đã khẳng định vai trò là "cầu nối di sản", nơi lưu giữ và truyền dạy những tinh hoa nghệ thuật truyền thống từ đàn tranh, đàn bầu, sáo trúc đến các loại hình nghệ thuật đặc sắc của âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Liên hoan Âm nhạc dân tộc quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2026 là một chương trình mang ý nghĩa văn hóa lớn của Nhạc viện thành phố và Khoa Âm nhạc truyền thống, góp phần giữ gìn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, mang đến những chia sẻ chuyên môn và thắt chặt tình hữu nghị giữa các nước châu Á, đồng thời hướng đến chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh 1956-2026.