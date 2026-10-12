Nhịp đập sáng tạo mới giữa dòng chảy phố nghìn năm tại Tán Đa Show

Diễn ra vào đúng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, "Tán Đa Show" số 2, chương trình nghệ thuật đặc biệt dưới tán đa hơn 300 tuổi bên hồ Hoàn Kiếm, với chủ đề về Hà Nội tháng 10, đã thu hút đông đảo khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ.

Do Báo Nhân Dân chỉ đạo, thương hiệu cộng đồng Nhà Văn Hóa thực hiện, với sự phối hợp của BEAT Network tổ chức tại khuôn viên trụ sở Báo Nhân Dân, hướng ra hồ Hoàn Kiếm, Tán đa số 2 tiếp tục được thiết kế như một không gian nghệ thuật mở, giữ trọn tinh thần sáng tạo, gần gũi và tương tác trực tiếp với cộng đồng.

Ca sĩ Lynk Lee trong chương trình Tán Đa Show 2. Ảnh: BTC

Lấy cảm hứng từ Hà Nội tháng 10, chương trình khai thác tình yêu, ký ức và nhịp sống của thành phố qua âm nhạc. Trong chương trình, các nhóm MAGMA, nghệ sĩ Pink Frog và Lynk Lee lần lượt mang đến những màu sắc âm nhạc khác nhau.

Ca sĩ Lynk Lee chia sẻ: "Khi biểu diễn ở chương trình này, Lynk thấy khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả gần như không có. Nghệ sĩ có thể thoải mái chia sẻ và cống hiến hết mình, bởi vì những câu chuyện riêng của nghệ sĩ cũng sẽ được khán giả đón nhận một cách gần gũi nhất. Lynk rất thích những không gian ấm cúng, nơi mình có thể như những người bạn ngồi tâm sự và chia sẻ với nhau những câu chuyện về tình yêu, về góc nhìn cuộc sống, đặc biệt là thông qua các bài hát."

Các nghệ sĩ tham gia trong Tán Đa Show 2. Ảnh: BTC

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân cho biết: "Những nghệ sĩ mà chúng tôi mời đến "Nhân Dân Tối Chủ Nhật" về cơ bản là những người đã biểu diễn được một thời gian, nhưng độ nổi tiếng mới chỉ đạt ở mức độ nhất định và có một lượng khán giả nhất định. Có thể nói, họ rất khó tìm được cơ hội xuất hiện ở những đại nhạc hội hay show diễn lớn để mọi người biết đến trình độ, năng lực cũng như niềm đam mê của mình. Từ ý tưởng đó, chương trình đã ra đời với tâm huyết mong muốn nâng đỡ các ban nhạc trẻ. Dĩ nhiên, chương trình vẫn có sự phối hợp của một số nghệ sĩ nổi tiếng để tiếp sức, động viên và đồng hành cùng các nghệ sĩ trẻ, nhưng mục tiêu chính của chúng tôi vẫn là nâng đỡ người trẻ".

Đông đảo khán giả thưởng thức các tiết mục trong Tán Đa Show 2. Ảnh: BTC

Những giai điệu về Hà Nội và những màn trình diễn đậm sáng tạo của thế hệ trẻ đã lan tỏa tình yêu Hà Nội, tạo ấn tượng với người dân và du khách. Trong không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, âm nhạc trở thành cầu nối giữa những giá trị văn hóa lâu đời và đời sống đương đại, góp thêm một hoạt động nghệ thuật phục vụ người dân, du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Ca sĩ Đoàn Thị Thanh Hiền (Bí Đỏ) nói: "Có lẽ từ những số đầu tiên này cho đến các số tiếp theo, chương trình sẽ ngày càng thành công rực rỡ hơn nữa, và những nghệ sĩ trẻ như chúng mình sẽ có thêm nhiều cơ hội để gặp gỡ, giao lưu. Về các tác phẩm biểu diễn, những bài hát phù hợp nhất với một không gian mở, không gian cộng đồng như thế này trước hết phải mang thông điệp trong sáng và đẹp đẽ - đó cũng chính là tinh thần âm nhạc mà chúng mình luôn hướng tới. Thứ hai là giai điệu phải sôi động và giàu cảm xúc. Chúng mình mong rằng các bạn nhỏ hay những người lớn tuổi khi nghe đều có thể cảm nhận được. Đó cũng là lý do tại sao chúng mình lựa chọn thể hiện cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt: không chỉ người Việt Nam mà cả bạn bè quốc tế cũng có thể tiếp cận và thưởng thức âm nhạc do người Việt làm ra".

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (ngoài cùng bên trái) tặng hoa cho các ca sĩ biểu diễn tại chương trình. Ảnh: BTC

Nhà báo Lê Quốc Minh khẳng định, chương trình còn hướng tới mục tiêu xa hơn, hướng đến nhiều nội dung mang tính chất giáo dục. "Ví dụ, chúng ta thích nghe nhạc, nhưng có thể chưa am hiểu về các loại nhạc cụ; chúng ta xem múa dân gian, nhưng chưa hiểu thế nào là Xẩm, Xoan, Cheo, Tuồng, Cải lương... Các số tiếp theo của chương trình sẽ góp phần giáo dục nghệ thuật cho công chúng, đặc biệt là cho trẻ em", ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Với hai số ban đầu và những mục tiêu trong tương lai, có thể nói, Tán đa Show mở ra một điểm hẹn văn hóa - nghệ thuật gần gũi, kết nối quá khứ với hơi thở đương đại. Con số khoảng 2.000 khán giả đến thưởng thức show diễn trong show thứ hai cho thấy sức sống của Tán đa. Thông qua sự tham gia của các nghệ sĩ thuộc nhiều phong cách, chương trình hướng tới mở rộng trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật, thổi bùng tinh thần sáng tạo và tạo thêm cơ hội để người trẻ kết nối với đời sống văn hóa Thủ đô./.