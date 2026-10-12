Bộ VHTTDL phát động chương trình 'Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống' năm 2026

Gia Lai là vùng đất lưu giữ nhiều giá trị văn hóa được hình thành qua các thời kỳ lịch sử. Trong đó, nguồn tư liệu Hán Nôm được phát hiện ở khu vực Tây Sơn Thượng Đạo có ý nghĩa đối với việc tìm hiểu lịch sử, văn hóa của người Kinh ở phía Đông tỉnh Gia Lai. Với gần 500 trang tư liệu có nội dung liên quan đến ruộng đất, cùng nhiều văn bản được lưu giữ tại đình, miếu và các gia đình, dòng họ, nguồn tư liệu này góp phần làm rõ quá trình di cư, định cư và lập nghiệp của cư dân trên vùng đất này qua nhiều thế hệ.