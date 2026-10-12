Bộ VHTTDL phát động chương trình 'Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống' năm 2026
Sáng 12.10, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL tổ chức Lễ phát động chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” năm 2026. Tham dự và chủ trì buổi lễ có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng. Với thông điệp “Mỗi người một giai điệu. Triệu người cùng tạo nên âm thanh Việt Nam”, chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” năm 2026 hướng tới khơi dậy sức sáng tạo âm nhạc trong cộng đồng, phát hiện, lưu giữ những thanh âm gắn với đời sống và bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời từng bước xây dựng Ngân hàng giai điệu Việt Nam và Bản đồ âm nhạc Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/bo-vhttdl-phat-dong-chuong-trinh-thanh-am-viet-nam-giai-dieu-cuoc-song-nam-2026-273894.html