Một màu áo xanh thân thương giữa dòng nước ngập ở Cần Thơ

Tại Trường Tiểu học Bình Thủy, những ngày triều cường lên cao, lực lượng dân quân không ngại lội nước, hỗ trợ đưa học sinh vào lớp an toàn.

Không chỉ hỗ trợ học sinh, lực lượng còn có mặt tại các điểm ngập, giúp người dân dắt xe, di chuyển qua những đoạn đường khó đi, nhắc nhở mọi người chú ý an toàn. Những hành động giản dị nhưng thiết thực ấy góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân trong những ngày triều cường dâng cao.

Với người dân Cần Thơ, màu áo xanh ấy đã trở thành hình ảnh thân quen mỗi khi nước lên. Đó không chỉ là sự hỗ trợ kịp thời mà còn là tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia với cộng đồng.

Giữa dòng nước ngập, những chiếc áo xanh có thể ướt đẫm, nhưng những việc làm nghĩa tình vẫn lan tỏa hơi ấm. Bởi đôi khi, sự thân thương bắt đầu từ một bàn tay chìa ra đúng lúc, một em nhỏ được đưa an toàn vào lớp và những bước chân không ngại khó khăn vì người dân.

Dưới đây là một số hình ảnh lực lượng hỗ trợ người dân qua điểm ngập nước:

Triều cường dâng cao khiến tuyến đường Cách mạng Tháng Tám (TP Cần Thơ) bị ngập sâu.

Có mặt tại những tuyến đường ngập nước tại Cần Thơ, màu áo xanh góp phần mang lại sự an tâm cho người dân trong những ngày triều cường dâng cao.

Lực lượng dân quân hỗ trợ người dân dắt xe qua điểm ngập sâu, hạn chế khó khăn khi lưu thông.

Không ngại lội nước, lực lượng dân quân tận tình đưa học sinh Trường Tiểu học Bình Thủy qua đoạn đường ngập, vào lớp an toàn.

Những việc làm giản dị, thiết thực của lực lượng dân quân lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sẻ chia vì cộng đồng.