Một màu áo xanh thân thương giữa dòng nước ngập ở Cần Thơ
Mỗi khi triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ lại ngập nước, gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Giữa dòng nước mênh mông, hình ảnh lực lượng dân quân trở nên gần gũi, thân thương khi tận tình hỗ trợ người dân vượt qua những đoạn đường ngập sâu.
Tại Trường Tiểu học Bình Thủy, những ngày triều cường lên cao, lực lượng dân quân không ngại lội nước, hỗ trợ đưa học sinh vào lớp an toàn.
Không chỉ hỗ trợ học sinh, lực lượng còn có mặt tại các điểm ngập, giúp người dân dắt xe, di chuyển qua những đoạn đường khó đi, nhắc nhở mọi người chú ý an toàn. Những hành động giản dị nhưng thiết thực ấy góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân trong những ngày triều cường dâng cao.
Với người dân Cần Thơ, màu áo xanh ấy đã trở thành hình ảnh thân quen mỗi khi nước lên. Đó không chỉ là sự hỗ trợ kịp thời mà còn là tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia với cộng đồng.
Giữa dòng nước ngập, những chiếc áo xanh có thể ướt đẫm, nhưng những việc làm nghĩa tình vẫn lan tỏa hơi ấm. Bởi đôi khi, sự thân thương bắt đầu từ một bàn tay chìa ra đúng lúc, một em nhỏ được đưa an toàn vào lớp và những bước chân không ngại khó khăn vì người dân.
Dưới đây là một số hình ảnh lực lượng hỗ trợ người dân qua điểm ngập nước:
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/mot-mau-ao-xanh-than-thuong-giua-dong-nuoc-ngap-o-can-tho-1060308