Cô học trò ở xã Bình Minh và câu chuyện về không khí đạt giải thưởng quốc gia

Em Vũ Huyền Trang, học sinh lớp 9/4 Trường tiểu học - THCS Bắc Sơn, đoạt giải khuyến khích cấp quốc gia tại Thử thách sáng tạo “Em kể chuyện không khí”. Ảnh: Minh Hạnh

Lan tỏa thông điệp môi trường từ câu chuyện quê hương

Thử thách sáng tạo “Em kể chuyện không khí” nằm trong khuôn khổ Chương trình “Trẻ em và Thanh niên hành động vì không khí sạch và tương lai bền vững” do Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UNICEF Việt Nam tổ chức. Cuộc thi khuyến khích học sinh chia sẻ góc nhìn về chất lượng không khí, phản ánh những vấn đề môi trường từ thực tế cuộc sống và đề xuất những hành động phù hợp với lứa tuổi.

Giấy chứng nhận thành tích của em Vũ Huyền Trang. Ảnh: Minh Hạnh

Tháng 6 vừa qua, khi nhà trường vừa phát động cuộc thi trên mạng xã hội, em Vũ Huyền Trang đã đăng ký tham gia. Đây là lần đầu tiên em dự thi một cuộc thi về môi trường. Em muốn kể câu chuyện của chính mình, về nơi em lớn lên và những thay đổi mà em tận mắt chứng kiến.

Trong những buổi trực nhật ở lớp, Trang nhận thấy những ô cửa kính vừa được lau sạch đầu giờ nhưng đến cuối buổi đã bám bụi trở lại. Những chiếc áo đồng phục trắng tinh của các bạn học sinh khi đến trường cũng đổi màu vì bụi bẩn. Những em nhỏ trên đường đến lớp phải đeo khẩu trang, che đi nụ cười hồn nhiên.

“Em chọn viết về không khí ở xã Bình Minh vì đây chính là nơi em sinh ra và lớn lên. Cái tên Bình Minh nghe như một buổi sáng trong trẻo cùng những ánh dương nhẹ nhàng. Nhưng khi thấy không khí nơi đây ngày càng ô nhiễm vì khói bụi, em muốn làm một điều gì đó để thay đổi nó” - Huyền Trang chia sẻ.

Trong gần hai tuần thực hiện bài dự thi, Trang tìm hiểu về ô nhiễm không khí, chỉ số chất lượng không khí và cách kiểm tra chất lượng không khí qua các ứng dụng trên điện thoại. Em kết hợp thông tin tìm hiểu được với những quan sát thực tế để hoàn thiện nội dung bài viết.

Bài dự thi được thực hiện đúng dịp nghỉ hè. Dù không cần phải đến trường, Trang và 2 giáo viên hướng dẫn là cô Nhữ Thị Chiến (giáo viên chủ nhiệm) và cô Nguyễn Thị Nga (giáo viên Ngữ văn) vẫn đều đặn lên trường để trao đổi, bổ sung và chỉnh sửa nội dung cho em.

Trang cùng 2 giáo viên hướng dẫn là cô Nhữ Thị Chiến và cô Nguyễn Thị Nga. Ảnh: Minh Hạnh

Theo cô Nhữ Thị Chiến, các giáo viên chủ yếu định hướng, gợi mở để Trang phát triển ý tưởng, còn những quan sát, suy nghĩ và cảm xúc trong bài đều xuất phát từ chính trải nghiệm của em.

“Trang viết từ góc nhìn của một học sinh, bắt đầu bằng những điều rất gần gũi, chân thực. Em không chỉ thể hiện tình yêu, lòng tự hào về quê hương mà còn dám nhìn nhận bản thân từng thờ ơ trước những hành động gây ô nhiễm môi trường. Điều đó khiến bài viết của em có cảm xúc hơn và dễ chạm đến người đọc” - cô Chiến nhận xét.

Từ bài viết đến hành động

Sau khi tham gia cuộc thi, Trang càng hiểu rõ hơn về ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đối với cuộc sống. Em bắt đầu điều chỉnh một số thói quen trong sinh hoạt. Trên đường đi học, em luôn nhắc ba mẹ tắt máy khi dừng đèn đỏ lâu. Ở nhà, em cùng gia đình chăm sóc cây xanh, hạn chế đốt rác và phân loại rác tại nguồn.

Tại trường, Trang đề xuất ý tưởng trồng cây xanh trong lớp học. Ý tưởng của Trang được giáo viên chủ nhiệm, ban đại diện cha mẹ học sinh và ban giám hiệu nhà trường triển khai qua mô hình “Thêm một chậu cây, bớt một hạt bụi” tại các lớp học và khuôn viên trường.

Huyền Trang và các bạn chăm sóc cây xanh trong lớp học. Ảnh: Minh Hạnh

Những loại cây được lựa chọn để trồng trong lớp là cây dễ sống và dễ chăm sóc như lan ý, lan hạt dưa, lưỡi hổ, trầu bà... Các bạn học sinh luân phiên chăm sóc cây sau mỗi giờ học, biến những góc học tập thành không gian xanh mát.

Những chậu cây góp phần tạo không gian học tập xanh tại Trường tiểu học - THCS Bắc Sơn. Ảnh: Minh Hạnh

Đối với Huyền Trang, khi đoạt giải khuyến khích cấp quốc gia và được vinh danh trong Top 100 tác phẩm xuất sắc nhất tại Thử thách sáng tạo “Em kể chuyện không khí”, em vô cùng bất ngờ và vui mừng. Từ đó, Trang càng có thêm động lực để tiếp tục lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường. Em chia sẻ sẽ tiếp tục tham gia các cuộc thi về môi trường để tìm hiểu kiến thức và đề xuất những việc làm phù hợp với khả năng.

Trang tìm hiểu về môi trường và ô nhiễm không khí qua những cuốn sách tại thư viện trường. Ảnh: Minh Hạnh

Thầy Bạch Quốc Bảo, Hiệu trưởng Trường tiểu học - THCS Bắc Sơn cho biết: Bài viết về thành tích của em Huyền Trang được đăng tải trên trang Facebook của trường đã nhận được lời chúc mừng từ phụ huynh, giáo viên và cộng đồng. Nhà trường sẽ tiếp tục khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi về khoa học, kỹ thuật, sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng và văn hóa đọc. Đây là dịp để các em thử sức ở những lĩnh vực yêu thích, phát huy khả năng và mở rộng kiến thức ngoài chương trình học trên lớp.

“Nhà trường mong muốn thành tích của em Trang sẽ trở thành một điểm sáng, khích lệ các học sinh khác trong trường và trên địa bàn xã Bình Minh tham gia những sân chơi bổ ích” - thầy Bảo chia sẻ.