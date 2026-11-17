Chỉ số MXV-Index xuống 2.644 điểm. Nguồn: MXV

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá khí tự nhiên tháng 12 giảm 3,34%, xuống 3,12 USD/MMBtu. Nhiệt độ cao hơn kéo giảm nhu cầu khí đốt thực tế và hoạt động mua gom.

Diễn biến giá khi tự nhiên liên kỳ hạn từ đầu năm đến nay. Nguồn: MXV

Tuy nhiên, tồn kho thấp tại EU và nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Qatar vẫn là rủi ro.

Diễn biến giá đồng CME kỳ hạn tháng 12. Nguồn: MXV

Giá đồng COMEX kỳ hạn tháng 12 giảm 1,36%, xuống 13.244 USD/tấn, thấp nhất 4 tháng. Theo MXV, đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ Mỹ làm dấy lên lo ngại các dự án hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) chậm lại, kéo giảm kỳ vọng nhu cầu đồng.

Trung tâm dữ liệu AI tiêu thụ lượng điện năng lớn và sử dụng nhiều đồng trong hệ thống truyền tải, làm mát. Các dự án này trì hoãn có thể khiến nhu cầu đồng suy giảm khiến giới đầu tư thận trọng hơn.

Sức ép còn đến từ các động thái hạn chế trung tâm dữ liệu tại Mỹ. Ước tính, lệnh tạm dừng ở cấp bang và địa phương có thể ảnh hưởng khoảng 45% công suất mở rộng dự kiến toàn quốc. Theo S&P Global, mỗi MW công suất trung tâm dữ liệu cần 30-40 tấn đồng, nên nhu cầu có thể đến chậm hơn kỳ vọng.

Ở chiều ngược lại, thiếu hụt nguồn cung toàn cầu phần nào hạn chế đà giảm. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ước tính thị trường thiếu khoảng 1,5 triệu tấn đồng khai thác năm 2025, chủ yếu do gián đoạn tại mỏ Grasberg và Kamoa-Kakula.

Trong dài hạn, S&P Global dự báo nhu cầu đồng tăng 50%, từ 28 triệu tấn năm 2025 lên 42 triệu tấn năm 2040; trong khi nguồn cung bị hạn chế bởi hàm lượng quặng suy giảm và thời gian phát triển mỏ mới trung bình 17 năm.